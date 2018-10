Wechsel an CDU-Spitze: Wie es jetzt weitergeht

Der Druck auf Angela Merkel aus den eigenen Reihen, die immer lauter werdende Kritik, die Wahl eines anderen Fraktionsvorsitzenden: Als die Hessenwahl misslang, zog Merkel die Reißleine. Wäre es nach ihr gegangen, wäre das sechs Tage später passiert. Sie habe die Entscheidung eigentlich bei der Klausur ab kommendem Wochenende bekanntgeben wollen. Da kommt der CDU-Vorstand zusammen, um den Parteitag im Dezember vorzubereiten. Jetzt wird es dort wohl um Merkels Nachfolge gehen.

Wer übernimmt Merkels Nachfolge?

Der- oder diejenige wird auf dem CDU-Parteitag gewählt, vom 6. bis 8. Dezember in Hamburg. Kandidaten, die schon Anspruch auf die Nachfolge erhoben haben: Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Generalsekretärin und Merkel-Vertraute und Jens Spahn, Gesundheitsminister und junger Konservativer in der Partei. Und Friedrich Merz, er gilt manchen konservativen CDUlern als Heilsbringer, zog 2004 beim Fraktionsvorsitz gegen Merkel den Kürzeren. Heute bestätigte er seine Kandidatur.

Stehen der CDU Chaos-Wochen bevor?

Bis zum Parteitag könnten sich noch mehr Kandidaten aus der Deckung wagen. Beispiel Armin Laschet, der NRW-Ministerpräsident könnte deshalb Anspruch auf den Vorsitz erheben, weil er den größten Landesverband führt. Aber schon jetzt ist die Zahl der Bewerber um den Parteivorsitz ein Novum in der CDU. Chaos werde im Vorfeld nicht ausbrechen, man werde sich eine Meinung bilden, sagte Merkel. Aber weil es selten so starken Richtungsstreit in der CDU gab, könnte das ein frommer Wunsch bleiben.

CDU-Lager stehen sich offen gegenüber

Denn in der Partei stehen sich jetzt zwei Lager offen gegenüber: Die Konservativen sehen die Chance gekommen, Merkels pragmatischen, manchmal sozialdemokratischen Kurs zu korrigieren. Konsens ist dort, dass er erst die Entstehung und die Erfolge der AfD ermöglicht hat. Auf der anderen Seite die Merkel-Anhänger, die Merkels umstrittene Flüchtlingspolitik mittrugen und keinen wesentlichen Schwenk nach rechts wollen.

Wird der November zu Seehofers Schicksalsmonat?

Seehofer sagt: erst einmal die Kür Manfred Webers abwarten. Weber will die konservative Europäische Volkspartei EVP in der Europawahl anführen. Am 7./8. November kürt die EVP in Helsinki ihren Spitzenkandidaten. Spätestens bis 12. November muss in Bayern die Regierung stehen und Markus Söder als Ministerpräsident gewählt sein. Danach, sagt Seehofer, werde er entscheiden, wie es inhaltlich und personell weitergeht. Spekuliert wird noch, ob im Dezember auch ein CSU-Sonderparteitag stattfinden könnte; hier könnte die CSU Seehofer aus dem Parteivorsitzendenposten entfernen. Dafür müssten drei bayerische Bezirke einen Parteitag beantragen. Weil das bisher nicht geschehen ist, vermuten manche, das sei eine Ansage an Seehofer: Er solle die Chance nutzen, um doch noch selbstbestimmt zu gehen.

Januar 2019: Die SPD zieht GroKo-Resümee

Ab 30. November treffen sich die Jusos in Düsseldorf zum dreitägigen Bundeskongress. Juso-Chef Kevin Kühnert hatte nach der Hessenwahl noch einmal vehement für den Ausstieg der SPD aus der Groko geworben.

Diese Forderung könnte im Januar 2019 bei den Jahresanfangsklausuren von CDU, CSU und SPD neue Dynamik entfalten. Offiziell geht es dabei um die Vorbereitung der Europawahl im Mai. Es gibt ein Ultimatum der SPD an die Union bis Ende dieses Jahres, die inneren Streitigkeiten zu lösen. Es könnte sein, dass der Streit durch Merkels Teilrückzug beendet ist. Erst nach der Wahl der oder des neuen CDU-Vorsitzenden wird sich zeigen, ob wirklich Frieden einkehrt. Die SPD hofft, dass Merkels Rückzug ihr wieder mehr Raum zur Profilschärfung gibt. Wenn nicht, droht nach wie vor ein Bruch der Koalition.

Furcht vor Europa- und Landtagswahlen

Mit Sorge schaut besonders die SPD auf die Europawahl am 26. Mai 2019. Sie befürchtet, dass sich das europaweite Abrutschen der Sozialdemokraten auch hier fortsetzen könnte. Besonders der 1. September 2019: Der Doppel-Wahltag mit Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg ist extrem wichtig für die Parteien. In der CDU fürchtet man, es könnte der AfD in Sachsen gelingen, stärkste Kraft zu werden. Auch diese Sorge dürfte bei der Wahl eines Merkel-Nachfolgers schon eine Rolle spielen.