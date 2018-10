Weber will Kontrollen an Grenze zu Österreich bald beenden

Die Staats- und Regierungschefs hätten beim Thema Migration in den vergangenen drei Jahren kein gutes Bild abgegeben, kritisierte der Europapolitiker und CSU-Vizevorsitzende Manfred Weber. Er dringt auf ein Ende der Kontrollen an der Grenze zwischen Bayern und Österreich.

Weber plädiert für baldige Abschaffung und setzt auf Kurz

"Das offene Europa ist eine große Errungenschaft. Unser Ehrgeiz muss sein, dass wir die Grenzkontrollen so schnell wie möglich wieder abschaffen", sagte Weber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Voraussetzung seien allerdings Verbesserungen beim Schutz der Außengrenzen.

"Ich hoffe sehr, dass Österreichs Kanzler Sebastian Kurz als amtierender Ratspräsident den Gordischen Knoten durchschlagen kann", sagte der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament. "Wir brauchen einen strikten Außengrenzschutz, der sicherstellt, dass wir wissen, wer sich auf europäischem Boden befindet. Zweitens muss jeder Mitgliedsstaat seinen Beitrag leisten. Wir brauchen mehr Solidarität untereinander. Und drittens müssen wir massiv in Afrika investieren, um die Fluchtursachen zu bekämpfen."

Weber will im kommenden Jahr als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der Europawahl antreten und Präsident der EU-Kommission werden.

Kontrollen wurden gerade erst von Seehofer verlängert

Seit Herbst 2015 kontrolliert die Bundespolizei drei Grenzübergänge zwischen Bayern und Österreich, obwohl das dem Schengen-Abkommen widerspricht. Im August 2018 reaktivierte die bayerische Staatsregierung zudem die bayerische Grenzpolizei, die sich an Grenzkontrollen beteiligt. Kürzlich wurde dieser Einsatz der bayerischen Polizei an der Grenze per Gutachten als rechtswidrig eingestuft. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) widersprach dem.

Die Kontrollen waren erst Mitte des Monats auf Anordnung von Bundesinnenminister Seehofer (CSU) "aus migrations- und sicherheitspolitischen Gründen" für ein weiteren halbes Jahr verlängert worden. Anderenfalls wären sie zum 11. November ausgelaufen.

Auch SPD hatte sich für ein Ende der Kontrollen eingesetzt

Erst vor wenigen Tagen hatte die Union die Forderung von Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) nach einem baldigen Ende der Grenzkontrollen zu Österreich zurückgewiesen. Ein Europa ohne Grenzkontrollen sei erst mit gesicherten Außengrenzen möglich. Das sei derzeit noch nicht der Fall. Nach Einschätzung des Innenstaatssekretärs Stephan Mayer (CSU) sind die Kontrollen an der Grenze zu Österreich ein Erfolg: "Die Zahlen geben uns recht. In den ersten acht Monaten dieses Jahres hat es 3.818 Zurückweisungen gegeben, gleichzeitig wurden mehr als 7.400 illegale Einreisen festgestellt." Den Weg zu einer europäischen Lösung bei Grenzkontrollen bezeichnete Mayer als "hart und steinig".