Weber und Stubb: Brückenbauer gegen Marathonmann

Sie sind ungefähr gleich alt, kamen beide 2004 zum ersten Mal nach Brüssel und sie streben das mächtigste Amt in der EU an. Doch damit erschöpfen sich die Gemeinsamkeiten auch schon fast. Ein Außenstehender käme jedenfalls nicht sofort auf die Idee, der bodenständige, bisweilen ein wenig bieder wirkende Manfred Weber aus Wildenberg in Niederbayern und der hippe, weltgewandte Finne Alexander Stubb könnten derselben Parteienfamilie, geschweige denn derselben Generation angehören. Stubb, der etwas ältere der beiden Kontrahenten, der es trotzdem schafft, ein ganzes Stück jugendlicher und dynamischer rüberzukommen, versucht den Gegensatz kleinzureden.

"Der Unterschied zwischen Manfred und mir ist wahrscheinlich, dass er in der Europäischen Volkspartei gemäßigt mitte-rechts steht. Ich dagegen eher mitte-links, sozialliberal. Wir sind aber gute Freunde und werden eine sehr positive Kampagne haben." Alexander Stubb, ehemaliger Ministerpräsident Finnlands

Große Unterschiede zwischen Bewerbern Stubb und Weber

Bei aller skandinavischen Höflichkeit: was Werdegang, Stil und europapolitische Vorstellungen betrifft, trennt den 50-Jährigen Alexander Stubb vom 46-jährigen Christsozialen Manfred Weber doch einiges. Nicht nur, dass Stubb alle drei Amtssprachen der EU – Englisch, Französisch und Deutsch – fließend spricht. Er hat auch, im Gegensatz zu Weber, bereits in verschiedenen Funktionen Regierungserfahrung gesammelt und bewegt sich souverän auf dem diplomatischen Parkett und in den sozialen Netzwerken. Während der Rivale aus Süddeutschland gern auf seine katholisch-konservativen Wurzeln verweist und als oberstes Ziel angibt, er wolle ein "Brückenbauer" sein und die auseinanderdriftende EU zusammenhalten, gibt sich der Hobby-Triathlet und Technik-Freak Stubb deutlich weniger versöhnlich. Für pragmatische Kompromisse in Kernfragen, wie Migration, Grenzschutz oder Finanzen plädiert zwar auch er, doch die populistischen Feinde Europas, wolle er "frontal" und auf allen Bühnen stellen, verspricht der Finne. Seine Devise: "Null Toleranz mit den Intoleranten".

"Ich glaube, dass die europäischen Werte derzeit unter Beschuss stehen, von außen wie von innen. Sogar in unserer eigenen Partei. Wenn wir nicht an unseren Grundwerten festhalten, an dem, wofür wir stehen in der EU – also Menschenrechte, Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Demokratie und Herrschaft des Rechts, dann haben wir gar nichts. Ich bin bereit, auf die Barrikaden zu gehen, um diese Prinzipien zu verteidigen." Alexander Stubb, ehemaliger Ministerpräsident Finnlands

Gretchenfrage: "Wie hältst Du's mit Viktor Orbán?"

Mit seiner energisch vorgetragenen Kampfansage lenkt Stubb den Fokus geschickt auf die Gretchenfrage in der Europäischen Volkspartei, die für seinen Gegenspieler zum Lackmustest werden könnte. Sie lautet: "Wie hältst Du’s mit Viktor Orbán?" Während der finnische Ex-Premier den ungarischen Regierungschef und dessen rechtsnationale Fidesz-Partei notfalls aus der EVP rauswerfen würde, wenn sie ihren Anti-EU-Kurs in Rechtsstaatsdingen nicht bald korrigieren, setzt der Taktiker Weber auf Druck und Dialog: So stimmte er im EU-Parlament unlängst dafür, gegen Ungarn ein Sanktionsverfahren nach Artikel 7 anzustrengen. Brechen will er mit dem schwierigen Partner in Budapest vorerst aber nicht.

"Trotzdem sage ich: partnerschaftlich miteinander. Wenn Viktor Obán zustimmt, wenn Sebastian Kurz zustimmt, wenn wir in Europa einen Konsens von 28 Staaten hinkriegen, dann ist das eine gute Grundlage, auf der wir auch in Deutschland Lösungen finden." Manfred Weber, CSU-Vize und Chef der EVP-Fraktion

Weber: mehr Verständnis für Osteuropa

Webers auffällige Beißhemmung, wenn es um den Fall Orbán geht, hat ihm von Freund und Feind viel Kritik eingebracht. Doch die Rücksichtnahme kommt nicht von ungefähr. Zum einen bringt der CSU-Vize von Haus aus mehr Verständnis für osteuropäische Befindlichkeiten auf, etwa in der Flüchtlingspolitik. Zum anderen weiß der gewiefte Fraktionsführer der Konservativen sehr genau, dass es im Rennen um das begehrte Amt des Kommissionspräsidenten nicht nur auf Profil und Selbstdarstellung ankommt, sondern vor allen auf Konsens und dass am Ende jede Stimme zählt.

"Wenn wir das wollen, dass das Ganze funktioniert, dürfen wir nicht nur egoistisch denken, sozusagen, sondern wir müssen auch lernen, ein bisschen europäisch zu denken. Das ist ein schwieriger Schritt, das verstehe ich, aber es wird eine der Aufgaben sein." Manfred Weber, CSU-Vize und Chef der EVP-Fraktion

Stubb mit mehr Charisma, Weber besser vernetzt

Auch wenn Weber mit dem Marathon-Läufer Stubb in puncto Charisma und Temperament nur schwer mithalten kann – die besseren Chancen, Spitzenkandidat der Christdemokraten bei der nächsten EU-Wahl zu werden, hat der selbsternannte Brückenbauer aus Niederbayern. In Partei und Fraktion ist der akribische Strippenzieher erheblich besser vernetzt als der Außenseiter aus Finnland. Den Brüsseler Apparat kennt er aus dem Effeff. Als Deutscher verfügt Weber zudem über das mit Abstand größte Stimmenreservoir. Hinzu kommt, dass er nicht nur den Rückhalt der inzwischen geschwächten Kanzlerin genießt, sondern angeblich den aller acht Staats- und Regierungschefs aus dem EVP-Lager.

Dass sich Webers größter Wunsch erfüllt und er im kommenden Jahr den Luxemburger Jean-Claude Juncker an der EU-Spitze beerben kann, ist dennoch alles andere als sicher. Und das nicht nur, weil ein Deutscher in dieser Schlüsselposition noch immer als schwer vermittelbar gilt.

EVP braucht Verbündete

Selbst wenn die EVP nach 2014, wieder stärkste Kraft werden sollte, sie braucht in jedem Fall Verbündete, die ihrem Bewerber zur nötigen Mehrheit verhelfen. Und das dürfte mit Blick auf aktuelle Umfragen diesmal schwerer fallen. Je nach Ausgang der Europawahlen werden die Karten im Mai 2019 völlig neu gemischt. Dann könnte Webers Stern rasch sinken und die Stunde starker Konkurrenten aus anderen Parteifamilien schlagen. Mit der Liberalen Margrethe Vestager aus Dänemark oder dem Sozialdemokraten Frans Timmermans aus den Niederlanden stehen mindestens zwei attraktive Mitbewerber bereit.