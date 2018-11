Weber bestätigt Einigung über Brexit-Deal

"Wir haben positive Signale, dass es nach Wochen und Monaten der quälenden Debatten jetzt endlich zu einer Einigung kommt", erklärte Weber in der ARD. Man habe sich auf eine Übergangsphase verständigt, um Schaden für die Wirtschaft und EU-Bürger, die in Großbritannien leben, abzuwenden, erklärte der CSU-Politiker, der selbst nicht an den Verhandlungen teilgenommen hat.

Irische Grenzfrage angeblich geklärt

Weber, der auch Spitzenkandidat der EVP für die Europawahl im Frühjahr ist, zeigte sich erfreut, dass nun auch die lange umstrittene Frage geklärt sei, wie nach dem Brexit Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert werden können. Die EU hatte hier auf einer Garantie bestanden, dass es keine Kontrollen geben werde.

"Das ist gelungen. Die nordirische Grenze wird nicht als harte Grenze eingerichtet. Wir werden eine Übergangsphase kriegen, um Schaden zu vermeiden vor allem für die Wirtschaft, aber auch für die Bürger." Manfred Weber (CSU), EVP-Fraktionschef

Die EU habe somit einige Ziele erreicht. Dennoch sei es zu früh, um grünes Licht zu geben: "Wir werden da sehr kritisch draufblicken."

In Großbritannien ist die Skepsis groß

Die britische Regierung hatte bereits am Dienstagnachmittag den Durchbruch verkündet, doch selbst wenn nun ein Kompromiss vorliegt, gibt es gerade in London noch hohe Hürden für ein Brexit-Abkommen. Sowohl im Kabinett von Premierministerin Theresa May als auch im Parlament ist der Widerstand gegen den Deal mit der EU groß.

Regierung vor der Zerreißprobe

Am Nachmittag wird zunächst das Kabinett zusammenkommen, um den Entwurf zu prüfen und über die weiteren Schritte zu entscheiden, erklärte Downing Street. Bereits am Dienstagabend warb May in Einzelgesprächen um die Zustimmung ihrer Minister, doch die Entscheidung über eine Brexit-Vereinbarung mit der EU könnte für ihre Regierung zur Zerreißprobe werden.

Drohungen gegen den Deal

Noch schwieriger dürfte es für ein Brexit-Abkommen aber im Parlament in London werden. Dort formiert sich parteiübergreifend Widerstand. Abgeordnete der nordirischen DUP und Mays eigener Konservativer Partei drohten bereits damit, den Deal durchfallen zu lassen, sollten ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Auch die Opposition zeigte sich skeptisch.

Keine offizielle Bestätigung aus Brüssel

Aus Brüssel gab es bislang keine offizielle Bestätigung für eine Einigung. Es hieß nur, man habe eine technische Vereinbarung erzielt. Nun müsse auf beiden Seiten noch eine Einigung auf politischer Ebener folgen. Die Botschafter der 27 verbleibenden EU-Mitglieder wollen heute jedoch in Brüssel über den Entwurftext beraten, wie aus Diplomatenkreisen verlautete. Dies deutet darauf hin, dass eine Einigung erzielt wurde.

Frankreichs Europaministerin Nathalie Loiseau erklärte dazu, bei den Brexit-Verhandlungen seien endlich "wesentliche Fortschritte" erzielt worden. Der Entwurf müsse nun genau geprüft werden, um ein Abkommen "im Interesse der EU" zu erreichen.

Großbritannien will die EU am 29. März 2019 verlassen.