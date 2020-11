"We did it, Joe!": Künftige Vizepräsidentin Harris ruft Biden an

Die designierte Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris, hat in einem Video auf Twitter ihre Freude über den Wahlsieg geteilt. Darin ist sie zu sehen, wie sie offenbar Joe Biden anruft, um ihm zum Wahlsieg zu gratulieren.

"We did it, Joe"

"We did it. We did it, Joe!" ('Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Joe'), sagte die sichtbar erleichterte Harris, die in Sportklamotten unterwegs war. "Du wirst der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein."

Auch Joe Biden teilte das Video über seinen offiziellen Twitter-Account.