Wasserstoff: Bayerns größte Elektrolyseanlage vor dem Start

Wie weit ist die Wasserstoff-Branche in Bayern? In dieser Woche zeigen Initiativen und Unternehmen, was sie derzeit zu leisten im Stande sind – und folgen damit dem Aufruf zur jährlichen "Woche des Wasserstoffs Süd". 110 Veranstaltungen gibt es dazu an 56 Orten: Unter anderem im oberfränkischen Wunsiedel. Dort ist Bayerns bislang mit Abstand größte Elektrolyseanlage zur CO2-neutralen Wasserstofferzeugung weitestgehend fertiggestellt. Sie soll Stromüberschüsse aus Wind- und Photovoltaikanlagen in Wasserstoff umwandeln – was ihn zu so genanntem "grünen Wasserstoff" macht. Auf dem Weg zur bayerischen Energiezukunft ist das allerdings nur ein kleiner Schritt.

Bayerns größte Elektrolyseanlage für "grünen Wasserstoff"

Zumindest in Wunsiedel wird die Versorgung voraussichtlich ab Mitte September sichergestellt sein. Dann soll die dortige Elektrolyseanlage offiziell in Betrieb genommen werden: Zum Start mit 8,75 Megawatt elektrischer Leistung, mittelfristig sollen es knapp 20 Megawatt werden.

Die Verantwortlichen im Fichtelgebirge verfolgen hauptsächlich einen dezentralen Ansatz als Teil einer Gesamtstrategie für die Kleinstadt: Der Elektrolyseur soll mit überschüssigem Wind- und Solarstrom laufen, der ansonsten gar nicht produziert würde, weil das Stromnetz ihn nicht aufnehmen könnte.

Auch der so gewonnene grüne Wasserstoff soll regional genutzt werden: Für Tankstellen, für die Industrie, aber auch zur Rückverstromung: Das normalerweise mit Holzgas betriebene Blockheizkraftwerk direkt neben der Elektrolyseanlage könnte den Wasserstoff – wenn auch mit Verlusten - wieder in Strom und Nahwärme verwandeln, wenn zu wenig Sonnen- und Windkraft zur Verfügung stehen.

Bayern wird auf Wasserstoffimporte angewiesen sein

Im regionalen Rahmen scheint die Wunsiedler Lösung erfolgreich und tragfähig zu sein. Unter anderem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) hatten wiederholt den Vorbildcharakter des Projekts betont, direkte finanzielle Unterstützung aus der Landeshauptstadt blieb allerdings aus. Lediglich an der Errichtung einer Wasserstofftankstelle nahe der Elektrolyseanlage und einer Forschungsstelle für die wissenschaftliche Begleitung will sich der Freistaat finanziell beteiligen.

Im größeren Rahmen wird Bayern wohl auf Importe angewiesen sein, meint Energie-Expertin und Wirtschaftsweise Veronika Grimm von der Universität Erlangen-Nürnberg: "Wir müssen dringend dafür sorgen, dass auch der Süden Deutschlands an die Wasserstoffinfrastruktur angeschlossen wird. Damit die Industrie die Sicherheit hat, dass die Wasserstoffmengen verfügbar sind." Grimm hatte kürzlich Wirtschaftsminister Aiwanger nach Schottland und Norwegen begleitet, um dort Wasserstoffpartnerschaften auszuhandeln.

Wunsiedel als mögliches Reallabor für Bayern und darüber hinaus

Insgesamt ist die Wirtschaftsweise aber davon überzeugt, dass Wunsiedel ein gutes Reallabor für Bayern und darüber hinaus sein kann. Man könne im Betrieb dort jetzt Erfahrungen machen – sowohl was die Produktion von Wasserstoff angeht, als auch den Transport, die Abnehmer und den Aufbau von Fuhrparks. Man könne also die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette ausprobieren, um sie anschließend skalieren zu können, so Grimm: "Ob diese Skalierung dann in Bayern stattfindet oder an anderen Standorten auch weltweit, das wird sich herausstellen."

Wasserstoff als Erdgas-Ersatz noch in weiter Ferne

Bis allerdings genug CO2-neutraler Wasserstoff produziert werden kann, um ihn anstelle von zum Beispiel Erdgas verbrennen und damit entscheidend zur Energiewende beitragen zu können, dürfte es noch viele Jahre dauern. Davon geht auch Jürgen Kromer aus - der Wirtschaftsingenieur ist als Klimaschutzmanager beim Landkreis Wunsiedel unter anderem für die Wasserstoffprojekte zuständig. Er veranschaulicht das Gesamtproblem am örtlichen Beispiel der energieintensiven Keramikindustrie: Ein Brennofen laufe dort mit vier oder fünf Megawatt Feuerleistung.

Der Elektrolyseur in Wunsiedel – der bisher größte Bayerns - soll in der Spitze mit knapp 20 Megawatt elektrischer Leistung laufen. Die Verluste bei der Umwandlung des Stroms in Wasserstoff kämen bei dieser Rechnung noch dazu. "Damit könnten wir dementsprechend nicht allzu viele keramische Öfen betreiben", sagt Kromer.