Wasserstoff aus Norwegen - Habeck besiegelt Partnerschaft

Deutschland und Norwegen wollen in der Energie- und Klimakrise auch langfristig eng zusammenarbeiten. Vize-Kanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Störe vereinbarten dazu am Donnerstag in Oslo eine strategische Partnerschaft.

Zentraler Punkt soll der Bau einer Wasserstoff-Pipeline zwischen beiden Ländern bis 2030 sein. Über diese Pipeline soll Wasserstoff nach Deutschland strömen. Dieser soll zunächst mit Erdgas erzeugt werden und später mit erneuerbaren Energien. Vor Ort will die RWE den Wasserstoff abnehmen. "Wir wissen, dass Wasserstoff besonders wichtig für die grüne Transformation und für Deutschland ist", sagte Störe.

Habeck: "Deutschland kann nicht wählerisch sein"

Habeck sagte, Deutschland wolle Gaskraftwerke bauen, die mit Wasserstoff betrieben werden. "Dieser Wasserstoff kann und sollte aus Norwegen bereitgestellt werden." Im ARD-"Morgenmagazin" erklärte Habeck weiter, es sei jetzt wichtig, klare Mengen zu verabreden und Verträge zu machen und nicht nur über Schätzungen und Studien zu sprechen. Norwegen biete die nötigen Voraussetzungen, so Habeck. Außerdem sei Deutschland nicht in der Lage, groß wählerisch zu sein.

Nach dem praktisch völligen Stopp russischer Erdgas-Lieferungen ist Norwegen bereits zum wichtigsten Versorger aufgestiegen. Mehr als ein Drittel des deutschen Bedarfs kommen von dort.

Zusammenarbeit auch bei unterirdischen CO2-Speichern

Zusammenarbeiten wollen die Staaten auch bei der unterirdischen Speicherung des Klimagases CO2. Diese sogenannte CCS-Technik (Carbon Capture and Storage) ist in Deutschland verboten. Habeck will hier aber Änderungen, um die CO2-Abscheidung für die Stahl- oder Zementindustrie möglich zu machen.

Man habe mit Blick auf die Klimaziele keine Zeit mehr für die Suche nach Alternativen: "Lieber das CO2 in die Erde als in die Atmosphäre", sagte er. Norwegen entwickelt die Speicherung auch für CO2 aus anderen Staaten als Geschäftsmodell.

Industrie mit Wasserstoff versorgen

Auf Konzernebene schmieden die deutsche RWE und der norwegische Energiekonzern Equinor eine strategische Partnerschaft. Sie soll Voraussetzungen für die europäische Versorgung mit Wasserstoff schaffen. Durch die geplanten gemeinsamen Projekte solle "die Versorgung der Industrie mit signifikanten Mengen an Wasserstoff" vorangetrieben werden, sagte RWE-Chef Markus Krebber am Donnerstag. "Die Zusammenarbeit hat das Potenzial, Norwegen zu einem wichtigen Lieferanten von Wasserstoff für Deutschland und Europa zu machen", betonte Equinor-Chef Anders Opedal.

Equinor plane in Norwegen Investitionen für die Produktion von sauberem Wasserstoff für Europa, hieß es weiter. Die Kapazität soll bis 2030 zunächst zwei Gigawatt blauen Wasserstoff und bis 2038 bis zu zehn Gigawatt umfassen. Dieser wird meist mit Erdgas erzeugt, das frei werdende Kohlendioxid abgeschieden und unterirdisch gespeichert. Der Wasserstoff soll in eine geplante Pipeline nach Deutschland eingespeist werden.

Gemeinsames Ziel: Grünen Wasserstoff produzieren

Zudem wollen RWE und Equinor bei Projekten zur Erzeugung von grünem Wasserstoff zusammenarbeiten, der etwa durch die Nutzung von Windkraft auf See entlang der geplanten Pipeline entstehen könnte. Grüner Wasserstoff wird mit Hilfe von Wind- oder Sonnenenergie ohne CO2-Anfall produziert. Auch wollen RWE und Equinor gemeinsam in wasserstofftaugliche Gaskraftwerke in Deutschland investieren.