Wasmeier zur Skiweltcup-Eröffnung: "Ich hätte mir das gespart"

Markus Wasmeier beobachtet die frühe Eröffnung der Alpinen Skiweltcup- Saison mit großer Skepsis. "Eine Katastrophe ist es deshalb, weil der Athlet um diese Zeit noch nicht so weit ist.", so der ehemaliger Skirennläufer und Doppel Olympiasieger. Vor allem sei im Moment noch wenig Naturschnee vorhanden. Das bedürfe einer anderen Technik und eines anderen Materials. "Das war immer ein Mordsaufwand. Mir ist das immer zu früh gekommen."

Der Auftakt in Sölden sei oft so terminiert, dass Sieger dabei seien, die im Winter große Probleme hatten, Fuß zu fassen. "Da sieht man schon, dass für manche Athleten das noch ein bisschen zu früh ist und sie erst drei Wochen später so richtig in Schwung kommen", so Wasmeier.

Der Hintergrund: das Wintergeschäft

Als problematisch sieht er den vorgezogenen Saisonstart deshalb, weil er die sowieso schon zeitlich begrenzte Trainingssaison der Athleten verkürze: "Diese acht Monate sind dafür da, fast wieder von Null anzufangen. Man muss sich mal vorstellen: Im Frühjahr hört man auf, dann fährt man noch ein paar Ski-Tests und dann ist wieder Pause. Es sei dann wieder ein kompletter Neustart, bei dem keiner von den Athleten wisse: Wo stehe ich überhaupt? "Die Grundidee war eigentlich, das Wintergeschäft vorzeitig anzuschieben. Jetzt ist wieder Winter, kauft wieder ein! Das war eigentlich der ganze Hintergrund, warum damals dieses Rennen so weit nach vorne gezogen worden ist."