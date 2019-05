Waschbär hält Feuerwehr in Düsseldorf auf Trab

Anderthalb Stunden lang hat ein Waschbär in Düsseldorf zwei Feuerwehrkräfte auf Trab gehalten. Das verirrte Tier wurde am Donnerstagabend zufällig von Seminarteilnehmern an einer ehemaligen Fachhochschule entdeckt, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte.

Waschbär flüchtet vor Feuerwehr: Sprung in Fangnetz

Als die Feuerwehrleute anrückten, kletterte der Waschbär auf einer Außenfluchttreppe bis in den dritten Stock. Dort saß er fest, weil es nicht mehr weiter ging. Um vor den Feuerwehrleuten zu fliehen, hangelte sich das Tier an der Wand herab in den zweiten Stock, wo es abzustürzen drohte. Statt fünf Meter in die Tiefe sprang der Waschbär jedoch in ein Netz, das in der Zwischenzeit unter ihn gehalten wurde. Von dort ging es in einer Transportbox in eine Tierklinik. Das Tier blieb bei dem Einsatz unverletzt.