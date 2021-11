Drangeblieben: Was wurde aus Justizopfer Gustl Mollath

Unschuldig eingesperrt in der geschlossenen Psychiatrie – jahrelang. Der Nürnberger Gustl Mollath wurde als Justizopfer bundesweit bekannt, das deutsche Rechtssystem zeigte eklatante Lücken. Hat sich etwas geändert oder ist so ein Fall auch heute noch möglich?

Freilassung erst nach jahrelangem Kampf

Gustl Mollath kämpfte unaufhörlich für seine Freilassung aus der geschlossenen Psychiatrie, zuletzt mit Hilfe von Unterstützern und Medien. Als es schließlich so weit ist, geht alles doch schneller als gedacht. Es ist der 6. August 2013, nur wenige Stunden zuvor hat das Oberlandesgericht Nürnberg Mollaths Freilassung angeordnet.

Eine riesige Menschentraube von Journalisten und Kameraleuten umringt ihn, als er das Bezirkskrankenhaus Bayreuth verlässt. Seine Sachen hat er in Windeseile gepackt, in einer Hand hält er eine Zimmerpalme.

Neues Verfahren - alte Vorwürfe

Als es ein Jahr später zum Wiederaufnahmeverfahren vor dem Landgericht Regensburg kommt, geht es erneut um die Körperverletzung an Mollaths Ex-Frau und Reifen, die er zerstochen haben soll. Es sind die gleichen Vorwürfe, die ihn damals in die Psychiatrie brachten. Auch die Kammer in Regensburg glaubt, dass Mollath seine damalige Frau geschlagen und Reifen zerstochen hat. Weil er aber schuldunfähig ist, wird er freigesprochen. Zurück in die Psychiatrie muss er nicht.

Gustl Mollath und seine Ex-Frau machen einander schwere Vorwürfe. Sie behauptet, er sei verrückt. Mollath wiederum wittert eine riesige Verschwörung, von Geldwäsche in ganz großen Stil ist die Rede. Beteiligt seien seine Ex-Frau und deren Arbeitgeber, eine große Bank. Mollath behauptet, seine Frau habe nicht damit aufhören wollen, deutsches Schwarzgeld ihrer Kunden in der Schweiz anzulegen, so sei es zum Streit gekommen. Nur: Die Vorwürfe konnten bis heute nicht bewiesen werden.

Justiz hat aus dem Fall Mollath gelernt

Dass jemand zu Unrecht sieben Jahre weggesperrt wird, ist so heute wohl nicht mehr möglich, erläutert der Erlanger Strafrechtsprofessor Hans Kudlich von der Friedrich-Alexander-Universität. Denn der Gesetzgeber hat nachgebessert:

"Der Paragraf 63 behandelt die Fälle, in denen ein schuldunfähiger Täter untergebracht werden kann, wenn von ihm eine weitere Gefahr droht. Hier sind zum einen die Anforderungen verschärft worden, dass es massive Gefahren etwa für Leib und Leben sein müssen bei diesen neuen Straftaten, also eine Verschärfung. Vor allem aber dann im Strafvollstreckungsrecht, in der Strafprozessordnung sind die Abstände, in denen Überprüfungen stattfinden müssen, verkürzt worden und auch ein Wechsel der Gutachter ist vorgeschrieben worden." Erlanger Strafrechtsprofessor Hans Kudlich

Doch wie viel hat sich tatsächlich im Maßregelvollzug geändert? Eigentlich sollte mit der Gesetzesnovelle die Zahl der Untergebrachten und auch die Dauer der Unterbringung nach Paragraf 63 gesenkt werden. Recherchen des NDR zufolge gibt es aber immer mehr Menschen, die im Maßregelvollzug untergebracht werden.

Mollath lebt zurückgezogen außerhalb Bayerns

Und was sagt Gustl Mollath selbst zu seinem Fall? Die Kontaktaufnahme mit ihm gestaltet sich nicht ganz einfach. Plötzlich ruft er an - mit unterdrückter Nummer. Zum Interview kommt es dann nicht, weil sich Mollath nicht mehr meldet und auch keine Erreichbarkeit hinterlässt. Vom Freistaat Bayern hat er mehr als 600.000 Euro Entschädigung bekommen.

Wo und wie der inzwischen 65-Jährige derzeit lebt, wollte er im Vorgespräch nicht preisgeben, nur so viel: Er ist in Deutschland, aber außerhalb von Bayern. Dass sein Fall etwas bewirkt habe, kann Gustl Mollath nicht erkennen. Der "Sumpf", wie er es nennt, sei der gleiche wie zuvor.