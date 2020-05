Analyse: Was will "Widerstand 2020"?

Die Frage ist, ob "Widerstand 2020" sich in diese Debatte einbringen kann und möchte. Ein Blick in die Facebook- und Telegram-Gruppen, die der Partei nahestehen, offenbart zumindest Abgründe, die daran zweifeln lassen. Die Partei scheint nicht nur Menschen anzuziehen, die ernsthaft besorgt sind um ihre Grundrechte sondern auch Verschwörungstheoretiker und Esoteriker.

Impfgegner und Verschwörungstheoretiker diskutieren untereinander, in Kommentaren wird gefordert, Angela Merkel einzusperren. In manchen Beiträgen wird von Nano-Chips zur Bevölkerungskontrolle fabuliert und davon, dass am 15. Mai die Demokratie abgeschafft wird. Die Schnittmenge zum Milieu der Impfgegner scheint beträchtlich und ebenso die Affinität zum verschwörungstheoretischen Spektrum, wie es sich unter anderem auch auf den Hygiene-Demos zeigt.

Verschwörungstheorien machen auch vor "Widerstand 2020" nicht halt

Das wird nicht zuletzt in den Live-Videos von Bodo Schiffmann deutlich. Der Mitgründer von "Widerstand 2020" betreibt in Sinsheim eine Facharztpraxis für Schwindelerkrankungen und hat sich in einer Vielzahl von Videos kritisch zu den Anti-Corona-Maßnahmen geäußert. In den Kommentaren zu einem seiner neuesten Clips geht es um Biowaffen, angeblichen Impfzwang, aber auch um die Frage, ob Schiffmann selbst nicht mit der Bill und Melinda Gates-Stiftung unter einer Decke steckt. Um den Ex-Microsoft-Chef ranken sich in Corona-Zeiten viele Verschwörungstheorien. Es heißt beispielsweise, seine Stiftung habe das Virus selbst entwickelt, um finanziell von Impfstoffen zu profitieren.