"Was war das denn?" Schlagabtausch zwischen Merz und Scholz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) blickt in der letzten Sitzung des Bundestages vor der Wahl auf die vergangenen drei Jahre zurück: Die Bürger müssten sich weiter auf schwierige Zeiten einstellen. Das werde sich nicht grundlegend ändern, sagte er. Dennoch mahnt er zur weiteren Zuversicht und sagt wörtlich an die Bürger gerichtet: Wir kommen da durch, wenn wir jetzt nicht falsch abbiegen. Eine starke Mitte sei wichtig. Deutschland profitiere von einem vereinten Europa.

Angriffslustige Rede von Kanzler Scholz

Dem Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz (CDU) wirft der Kanzler vor, den Zusammenhalt in der EU ausgerechnet in der Phase des Zollstreits aufs Spiel zu setzen. "In der Hoffnung auf ein paar Prozentpunkte im Wahlkampf legt er die Axt an den europäischen Zusammenhalt. Was für ein Wahnsinn in dieser kritischen Zeit", sagt Scholz mit Blick auf die von der Union geforderte Zurückweisung aller Flüchtlinge an deutschen Grenzen: "Wenn die EU ins Visier amerikanischer Zölle gerät, so wie jetzt schon bei Stahl und Aluminium, dann sind wir stärker auf europäische Solidarität angewiesen als jedes andere Land."

Außerdem kritisiert Scholz, die Union sage den Bürgern nicht, wie sie ihre Wahlversprechen finanzieren wolle. Wirtschaftsinstitute würden bei CDU/CSU eine Lücke von 100 Milliarden Euro pro Jahr sehen.

Merz: "Was war das denn?"

"Was war das denn?" Mit dieser Frage beginnt Oppositionsführer Merz seine Replik auf den Kanzler. Scholz habe sich geriert, als rede er vor einem Juso-Bundeskongress. Der Kanzler und sein Vize Robert Habeck (Grüne) führten sich auf wie zwei Geschäftsführer, die ein Unternehmen gerade an die Wand gefahren hätten, aber gerne nochmal vier Jahre weitermachen wollten. Im "normalen Leben" würden die Eigentümer dieses Unternehmens beide freundlich bitten zu gehen, sagt der Kanzlerkandidat der Union.

Merz kritisiert, es habe in den letzten drei Jahren keine Wende gegeben. Der SPD-Kanzler hinterlasse unter anderem ein – so wörtlich – schweres Desaster auf dem Arbeitsmarkt. So verlasse Scholz das Kanzleramt mit fast drei Millionen Arbeitslosen, 50.000 Unternehmensinsolvenzen und einer Rezession im dritten Jahr in Folge.

