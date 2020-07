Was wäre, wenn Zeit unsere Währung wäre?

Was bei diesen Rechenbeispielen aber auch besonders bewusst wird: Die eigentliche Währung, mit der wir bezahlen, ist unsere Zeit. Was wir auf der einen Seite Geld einsparen, verlieren wir an anderer Stelle an Zeit.

Viele Mieter arbeiten heute mehr als ein Drittel ihrer Zeit für ihre Vermieter. Vor allem im Süden Bayerns haben sich Mieten deutlich schneller nach oben entwickelt als unsere Löhne. Wie wertvoll unsere Zeit ist, das wissen Unternehmen oft besser, als wir selbst. Sie lassen uns Konsumenten für sie arbeiten. Möbel bauen wir selbst auf und glauben ein Schnäppchen gemacht zu haben. Rechnen wir jedoch unsere geleistete "Arbeitszeit" wieder in Euro um, haben wir nichts gespart, sondern nur wertvolle Freizeit verloren.