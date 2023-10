Was über die Hamas-Tunnel unter Gaza bekannt ist

Experte: Größe nicht überbewerten

Schmugglertunnel gibt es schon seit 2006, nachdem Israel und Ägypten den Zugang zum Gazastreifen zunehmend blockierten. Für Terrorangriffe gebaute Tunnel entdeckte die israelische Armee im Jahr 2014 bei der Militäroperation "Schutzlinie" gegen die Hamas. Damals fanden israelische Soldaten Waffenarsenale im Untergrund und sprengten Tunnel.

Um sich in dieser "Metro", wie die israelische Armee das Tunnelsystem nennt, schnell bewegen zu können, setzte die Hamas Motorräder ein. Auch diese zog das israelische Militär mit Kränen aus den Tunneln.

Harel Chorev, einer der führenden Analysten des Moshe-Dayan-Zentrums in Israel, will die Größe des Systems aber nicht überbewerten. Er glaubt, die Hamas wolle Israel einschüchtern, wenn behauptet wird, es seien 500 Kilometer Tunnel gebaut worden. Aber man wisse, "dass es ein sehr langes und stark verzweigtes System ist".

Wo die Tunnel liegen, ist für die israelische Armee schwer nachzuvollziehen. Weil der Untergrund in Gaza sandig ist, kann die Hamas das System ständig schnell erweitern.

Hindernisse bei der Bodenoffensive

Die israelische Armee bereitet sich schon seit Jahren auf Kämpfe in Tunneln vor. Sie geht laut einem Sprecher davon aus, dass die Hamas versuchen wird, das Vorankommen israelischer Soldaten zu behindern, indem die Terrororganisation Tunnel sprenge, während die Bodentruppen über diesen vorrücken. Die Hamas plane zudem, durch Tunnel hinter die israelischen Linien zu gelangen und Einheiten von hinten anzugreifen. Ein strategisches Dilemma sei zudem, dass die Hamas unter der Erde besonders effektiv Geiseln als Schutzschilde einsetzen könnte.

Im 365 Quadratkilometer großen Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen. Das Gebiet ist eng besiedelt. In manchen Städten und Dörfern sind die Gassen so schmal, dass keine Autos, geschweige denn Militärfahrzeuge, durchkommen. Dort droht der israelischen Armee ein verlustreicher Häuserkampf gegen die Hamas.

Die enge Bebauung des Gazastreifens sei ein großes Hindernis bei einer Bodenoffensive, sagt Stephen Stetter, der an der Bundeswehr-Universität in München zum Nahostkonflikt forscht. Israel werde "Schritt für Schritt" vorgehen, was für einen längeren Zeitraum bei der militärischen Auseinandersetzung spreche.

Auch deshalb setze die militärische Führung derzeit auf flächendeckende Luftangriffe, so Ely Karmon. Deshalb habe man zuvor palästinensische Zivilisten aufgefordert, den Norden des Gazastreifens zu verlassen.