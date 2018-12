Was über den mutmaßlichen Attentäter von Straßburg bekannt ist

Der mutmaßliche Täter heißt Chérif C., ist 29 Jahre alt, wurde in Straßburg geboren und ist dort aufgewachsen. Seine Eltern stammen aus Algerien, er hat sechs Geschwister. Immer wieder ist er in den vergangenen Jahren wegen Straftaten wie Diebstahl und Raub aufgefallen. Laut dem Pariser Antiterror-Staatsanwalt Rémi Heitz wurde Chérif C. 27 Mal in Frankreich, Deutschland und der Schweiz verurteilt und musste mehrfach ins Gefängnis.

In Deutschland wegen schweren Diebstahls in Haft

2012 brach er in eine Zahnarztpraxis in Mainz ein und entwendete Geld und Zahngold. Vier Jahre später stieg er nachts in eine Apotheke im badischen Engen ein, konnte aber mit Hilfe eines Polizeihubschraubers gefasst werden. Das Amtsgericht Singen verurteilte ihn deshalb. In diesem Prozess kam durch DNA-Spuren heraus, dass er für den Überfall auf die Zahnarztpraxis verantwortlich ist. 2016 und 2017 saß er deswegen dann in Deutschland in Haft: erst in der Justizvollzugsanstalt Konstanz, dann in der JVA Freiburg.

Zuvor auch schon vier Jahre in Gefängnissen

In dem Urteil des Singener Gerichts heißt es laut Deutscher Presse-Agentur (dpa), Chérif C. habe einen dem Hauptschulabschluss vergleichbaren Abschluss, aber keine Ausbildung gemacht. Nach der Schule habe er bei der Gemeinde gearbeitet, seit 2011 sei er arbeitslos gewesen und nach eigener Aussage viel gereist. Schon vor seiner Verurteilung in Singen habe er insgesamt vier Jahre in Gefängnissen verbracht.

Von Frankreichs Inlandsgeheimdienst als Gefährder eingestuft

Im Februar 2017, nach Verbüßung seiner Haftstrafe in Deutschland, wurde Chérif C. nach Frankreich abgeschoben. Nach Angaben des Staatsanwalts Heitz wurde der Terrorverdächtige vom französischen Inlandsgeheimdienst DGSI überwacht. Er wurde demnach wegen seiner islamistischen Radikalisierung als Gefährder geführt. In Deutschland hingegen wurde er offenbar nicht als terroristischer Gefährder eingestuft, schreibt der Berliner "Tagesspiegel".

Auch Chérifs Bruder soll islamistisch radikalisiert sein

Auch sein Bruder, der 24-jährige Sami C., gilt nach dpa-Informationen den französischen Sicherheitsbehörden als islamistisch radikalisiert. Man vermutet deshalb, dass die beiden zusammen auf der Flucht sind.

Straßburg: Granaten in der Wohnung

In Frankreich gab es weitere Ermittlungsverfahren gegen Chérif C. bis in die vergangenen Tage hinein -darunter wohl auch eine Mordermittlung. Und dieses Ermittlungsverfahren soll es auch gewesen sein, weswegen die französische Polizei am Montagmorgen versuchte, ihn festzunehmen. Er war nicht zuhause. Medienberichten zufolge fand man bei der Durchsuchung seiner Wohnung Granaten. Im weiteren Verlauf des Tages verübte Chérif C. offenbar den Anschlag von Straßburg.