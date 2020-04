Was sich durch Pandemien verbessert hat

1981 tauchten zum ersten Mal Meldungen über eine mysteriöse Krankheit auf. An ihr starben auffallend viele junge Männer. Es war der Beginn der HIV-Pandemie, der bis heute etwa 35 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Anfänglich wütete das Virus vor allem unter Homosexuellen.

Mehr Akzeptanz für Homosexuelle

Eine weitere Stigmatisierung der damals eher noch heimlichen Community? Ganz im Gegenteil, bilanziert der Heidelberger Medizinhistoriker Professor Wolfgang Eckart: "Homosexuelle waren plötzlich kein Tabu-Thema, kein Igitt-Thema mehr. Es war zwar ein unglaublicher Kampf im zweiten Kabinett Kohl, das Thema Homosexualität in der Ministerriege aktuell zu machen. Aber als es dann gelungen war, wurde aber auch anders darüber geredet. Aspekte der Prävention, man redete nicht mehr von der Strafe Gottes, sondern wie man diese Krankheit von einer breiten Bevölkerung fernhalten konnte." Indirekt half Aids der homosexuellen Community im gesellschaftlichen Mainstream anzukommen.

Eine andere Art von Emanzipation verbunden mit handfester wirtschaftlicher und sozialer Aufwertung erfolgte nach der bislang größten pandemischen Krise der Menschheitsgeschichte.

Nach der Pest mehr Lohn für Landarbeiter

Denjenigen, die den Schwarzen Tod, die Pest von 1348, überlebten, ging es eindeutig besser als zuvor, sagt Professor Eckart: "Das Erbe wurde anders verteilt. Es gab auf einmal Arbeitskräftemangel. Landarbeiter mussten besser entlohnt werden. In einigen Regionen Europas wurde die Leibeigenschaft zum ersten Mal abgeschafft."

Die statische Gesellschaft des Mittelalters brach auf. Unterprivilegierte und Arme, so der Medizinhistoriker Wolfgang Eckart, hatten auf einmal Aufstiegschancen. 1349 erließ der englische König mit dem "Ordinance of Labourers" das erste Arbeitsgesetz überhaupt. Ein Meilenstein. Löhne wurden verlässlich geregelt, Wucherpreise verboten.

Modernisierung der Kultur

In den Städten Europas nahmen die Zünfte nach der Pest Mitglieder auf, die vorher keine Chancen gehabt hatten. Diese Dynamik erreichte auch Technik und Kultur. "Einer der Anstöße für die Erfindung des Buchdrucks war sicherlich die Knappheit an Schreibkräften", so Eckart. "Man musste jetzt bessere Mittel finden zur Produktion von Literatur, auch religiöser Literatur in erster Hand, aber dann auch von humanistischer Literatur. Also eine durchaus positive Entwicklung, die langfristig in eine Modernisierung der Kultur geführt hat."

Gedruckter Lesestoff war außerdem deutlich billiger, was wiederum breiteren Schichten Zugang zu Bildung verschaffte. Die Institution Kirche allerdings, die die Pest weder verhindert noch gelindert hatte, büßte an Einfluss ein. Damit öffnete sich eine andere Tür einen Spalt: für säkulares Denken und Handeln, für Naturwissenschaften.

Die Cholera führte zu einem Umbau der Städte

Ab 1830 breitete sich von Indien über Europa bis in die USA die Cholera wellenförmig über Jahrzehnte aus. Im deutschen Raum starb ungefähr eine halbe Million Menschen. Die Herrscher wurden gezwungen, ihre Städte im großen Stil umzubauen, erklärt Eckart: "Das hatte die Folge, dass man erstens für bessere Frischwasserversorgung gesorgt hat, zum ersten Mal nach einem System der Kanalisation suchte, dass man die notorischen Krankheitsherde in den Städten, die Schlachthöfe mit den Unmengen Blut und Unrat versuchte zu reinigen. Dass man Badeanstalten in die Städte einführte."

Untere Schichten profitierten

Der französische Philosoph Michel Foucault vertritt in seinem 1994 erschienen Werk 'Überwachen und Strafen' sogar die These, dass der moderne Nationalstaat von Epidemien profitierte. Kontrollen, Überwachung und Ahndung hätten ihn erst richtig aufblühen lassen. Der Medizinhistoriker Eckart sieht in den staatlichen Maßnahmen aber auch wieder eine Tendenz zur Egalisierung: "Das war vor allen Dingen für die arbeitende Bevölkerung, für die ärmere Bevölkerung in prekären Lebensverhältnissen von ungeheurerem Vorteil. Letztlich aber auch für die Industrie, der dann diese Arbeitskräfte weiterhin zur Verfügung standen, ohne dass man die Sorge haben musste, dass einem Jahr für Jahr die Arbeitskräfte wegstarben."

Bei der nächsten Pandemie – der sogenannten spanischen Grippe von 1918 – versagte die Politik weitgehend. Sowohl an der Kriegsfront als auch in der Heimat kam es zu einem Massensterben. Der Unmut machte die Menschen aufmüpfig, der Virus beschleunigte das Ende des Deutschen Kaiserreiches, resümiert der Historiker Wolfgang Vasold: "Aufmüpfigkeit hat sich am ehesten gezeigt in der Revolution Anfang November 1918. Aber bereits Ende Oktober haben sich Soldaten geweigert noch einmal ein Schiff zu besteigen und auszulaufen."

Welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat Corona?

Welche gesellschaftlichen Dynamiken aber könnten von der jetzigen Krise ausgehen? Ausgerechnet ein Volkswirt, Clemens Fuest, Präsident des Münchner Ifo-Instituts, fürchtet, dass Corona Benachteiligten jetzt noch mehr Nachteile bringt: "Deutschland ist sowieso ein Land, in dem die Bildungschancen recht ungleich verteilt sind. Das wird sich jetzt noch verstärken. Das heißt, wir brauchen eigentlich Programme, die daraufhin wirken, dass die Schüler, die jetzt den Anschluss verlieren, weil sie lange nicht in der Schule waren, dass die besonders gefördert werden."