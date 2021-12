Drangeblieben: Was plant Japan im havarierten AKW Fukushima?

Auf einmal geht alles sehr schnell. Der Betreiber des Atomkraftwerks Fukushima Daichii, Tepco, macht bereits Untersuchungen und Probebohrungen für einen Unterwassertunnel.

Das Atomkraftwerk war 2011 nach einem Erdbeben und einem Tsunami von einer dreifachen Kernschmelze betroffen. Die zur Kühlung der Anlage nötigen riesigen Wassermengen werden bislang dort aufbewahrt. Die etwa 1.000 dafür vorgesehenen Tanks sollen Ende nächsten Jahres ihre Kapazitätsgrenze erreicht haben. Das Wasser ist zwar behandelt, aber noch immer radioaktiv.

Durch eine Pipeline soll belastetes Wasser ins Meer kommen

In rund zwölf Metern Tiefe soll eine Pipeline gebaut werden, das gereinigte und nur noch mit Tritium belastete, stark verdünnte Wasser dann etwa einen Kilometer von der Küste entfernt ins Meer abgelassen werden. Ab dem Frühjahr 2023 soll es mit dem Ablassen der mehr als 1,3 Millionen Tonnen Wasser losgehen.

Zum Artikel: Japan will belastetes Wasser aus Fukushima ins Meer leiten

Alle Arbeiten würden immer von den Wetter- und Seebedingungen abhängen und die Sicherheit natürlich oberste Priorität haben, erklärt Kuniaki Takahashi, im Atomkraftwerk für das Risikomanagement zuständig.

Anwohner und Nachbarstaaten protestieren gegen die Pläne

Das Wasser soll nach den Plänen von Tepco und der Regierung ab Frühjahr 2023 über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten in den Pazifik abgelassen werden. Fischer, Anwohner und Nachbarstaaten wie China und Südkorea sind strikt gegen die Pläne. Nach Angaben der japanischen Behörden muss das Wasser beseitigt werden, bevor mit der Dekontamination und den Aufräumarbeiten am Kraftwerk begonnen werden kann. Das Ablassen des Wassers ins Meer sei die realistischste Option.

Ende November protestierte eine kleine Bürgergruppe gegen das Vorhaben. Vorneweg Takashi Nakajima, der bereits eine Sammelklage gegen Tepco und die japanische Regierung angeführt hat. "Bisher haben vor allem wir uns in Fukushima als Opfer des Atomunfalls betrachtet und wurden auch so dargestellt. Aber sobald das Kühlwasser abgelassen wird, werden wir sozusagen als Täter dastehen. Das geht nicht", sagt Nakajima.

Das Misstrauen gegenüber Tepco und Regierung ist groß

Um zumindest die Fischer zu beruhigen, hat das Wirtschaftsministerium umgerechnet mehr als 200 Millionen Euro an Unterstützungsgeldern bewilligt. Atomkraftbetreiber Tepco und die Regierung versichern Offenheit.

Es sei wichtig, so Japans Premier Kishida, bei der Reinigung des Wassers so transparent wie möglich zu sein und zwar mit Hilfe von Organisationen wie der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Die Regierung solle alles tun, um Bedenken zu beseitigen. Noch vor Jahresende wird eine IAEA-Kommission in Fukushima erwartet.

Aber das Misstrauen ist groß, zu viel wurde in der Vergangenheit vertuscht oder erst auf Nachfrage mitgeteilt. Gerade erst wurde bekannt, dass die Eiswand, die verhindern soll, dass kontaminiertes Kühlwasser ins Grundwasser gelangt, erneut leckt. Und neue Herausforderungen stehen an: Ab Januar beginnen im Reaktorblock 1 die Untersuchungen zu den geschmolzenen Brennstoffresten.

Japan plant weiter mit mindestens 20 Prozent Atomstrom

Doch so kostspielig und aufwändig der Rückbau von Fukushima mehr als 10 Jahre nach der Reaktorkatastrophe auch sein mag - Abschied von der Kernenergie will Japan nicht nehmen. Mindestens ein Fünftel der Energie, so die bisherigen Planungen, wird auch künftig aus Atomstrom kommen. Dafür bemüht sich die Regierung, auch ältere Meiler wieder in Betrieb zu nehmen.

Erneuerbare Energien seien zwar wichtig für die Zukunft, allerdings würden diese allein nicht reichen, um den wachsenden Stromverbrauch unter anderem durch die Digitalisierung zu decken, sagte Kishida im Oktober bei einem Besuch in Fukushima. Nur mit Erneuerbaren könne man die Preise und die Versorgung nicht stabil halten. Für den Premier ist deshalb die Kernenergie eine weitere Option.

Mit Material von AP.