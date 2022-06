Schwere Waffen für Ukraine: Was liefert Deutschland wann?

Das ist eine echte Rarität: Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk findet auf einmal lobende Worte für den Kanzler. Weil der im Bundestag eine ganze Reihe von Ankündigungen über die Lieferung schwerer Waffen machte. Deutschland müsse sich in puncto Waffenlieferungen nicht verstecken, widerspricht Olaf Scholz (SPD) der wochenlangen Kritik an der deutschen Lieferpraxis.

Dabei ist eins auch klar: Noch hat kein einziges System aus deutschen Beständen, das in die Kategorie "schwere Waffen" fällt, das Kriegsgebiet erreicht. Was aber ist bislang versprochen?

Das Luftabwehrsystem Iris-T-SLM:

Iris-T-SLM könnte ukrainischen Städten Schutz vor russischen Angriffen unter anderem durch Flugzeuge, Hubschrauber oder auch Kurzstreckenraketen bieten. Der Kanzler lobt Iris-T als das modernste Flugabwehrsystem, über das Deutschland verfüge. Die Bundeswehr selbst besitzt das System nicht, es käme also aus Industriebeständen. Laut Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kann die Lieferung allerdings mehrere Monate dauern.

Der Mehrfachraketenwerfer Mars II:

Hier herrscht noch etwas Verwirrung: Die USA hatten nach langem Zögern angekündigt, die Ukraine mit Mehrfachraketenwerfern zu versorgen. Nun redet Deutschland mit den Amerikanern darüber, was es selbst beitragen kann. Berichte, dass die Bundeswehr vier Raketenwerfer vom Typ Mars II liefern werde und das möglichst bis Ende Juni, bestätigt man offiziell nicht. Die Systeme müssten von der Truppe selbst kommen.

Die Frage ist: Auf wie viele kann die Bundeswehr wirklich verzichten? Bekommt die Ukraine diese Waffe tatsächlich, würde ihre Feuerkraft dadurch massiv erhöht: Laut Bundeswehr kann das Mars II-System bis zu zwölf Raketen innerhalb von 55 Sekunden abschießen, die Reichweite beträgt je nach Munition bis zu 84 Kilometer.

Das Ortungsradar COBRA:

Zwar sprach Kanzler Olaf Scholz im Bundestag – ohne Namen zu nennen – nur von einem Ortungsradar, das die Ukraine bekommen werde. Dass es sich um das COBRA-System handeln dürfte, steht aber außer Zweifel.

Es kann feindliche Raketen- und Artillerie-Stellungen ausfindig machen sowie Flugbahnen von anfliegenden Geschossen berechnen. Das Hochwert-Radar käme von der deutschen Industrie. Ein genaues Lieferdatum kann derzeit noch niemand nennen.

Die Panzerhaubitze 2000

Die Ausbildung der ukrainischen Soldaten an diesem schweren Artilleriegeschütz, das auf bewegliche Kettenpanzer montiert ist, läuft. Sie soll in wenigen Tagen abgeschlossen sein. Dann müssen die insgesamt zwölf Panzerhaubitzen, die man gemeinsam mit den Niederländern liefert, allerdings noch sicher in die Ukraine gelangen. Was durchaus eine Herausforderung ist.

Der Flugabwehrpanzer Gepard

Zugesagt sind die Gepard-Panzer seit Ende April, doch die Ukraine muss noch eine Weile auf sie warten: Erst ab Mitte Juli sollen die ersten 15 von der Bundeswehr ausgemusterten Flakpanzer geliefert werden. Vorher wird instandgesetzt und auch mit Hilfe der Bundeswehr ausgebildet.

Kritiker hatten beklagt, das System sei zu kompliziert und die zugesagten 59.000 Schuss Munition viel zu wenig. Ob es gelingt, davon mehr zu beschaffen, ist noch fraglich.

Die Ringtausch-Planungen

Der Ukraine direkt Kampf- oder Schützenpanzer zu liefern, scheut die Bundesregierung bislang. Die Debatte darüber tobt seit Wochen. Vorgesehen ist stattdessen, dass Nato-Partner etwa den Schützenpanzer Marder und den Kampfpanzer Leopard aus deutschen Beständen erhalten – als Entschädigung für die Abgabe von Panzern sowjetischer Bauart.

Mit Slowenien, Tschechien und neuerdings auch Griechenland ist ein solcher Ringtausch bereits vereinbart. Mit Polen gab es zuletzt allerdings Streit: Deutschland habe die versprochenen Leoparden nicht geliefert, beklagte Staatspräsident Andrezej Duda.

Auch nach den jüngsten Zusagen des Kanzlers, dürfte die Diskussion um deutsche Waffenlieferungen noch lange nicht beendet sein.