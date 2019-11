vor etwa einer Stunde

Was kostet mich das Klimaschutzpaket?

Am Freitag will der Bundestag zentrale Teile des Klimaschutzpakets verabschieden. Das Grundprinzip soll sein: Wer sich klimafreundlich verhält, wird belohnt. Wer viel CO2 ausstößt, soll mehr zahlen. Doch was bedeutet das konkret für Verbraucher?