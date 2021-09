Was kann der Staat für den Klimaschutz tun?

Es ist politisch umstritten, wie die Klimaziele erreicht werden können oder sollten - also die Begrenzung des Temperaturanstiegs auf unter zwei Grad, möglichst auf 1,5 Grad. Das geht nur durch eine Verringerung des CO2-Ausstoßes. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts reicht das Klimaschutzgesetz jedoch nicht weit genug. Es fehlten weitreichende Vorgaben für die Minderung der Emissionen ab 2031.

Deutschland soll in 24 Jahren klimaneutral sein

Entsprechend hat die Große Koalition aus Union und SPD das Klimaschutzgesetz verschärft. Es schreibt fest, dass Deutschland im Jahr 2045 klimaneutral sein soll. Das bedeutet, dass nicht mehr Kohlendioxid ausgestoßen wird als die Natur, vor allem die Wälder, aufnehmen und speichern kann. Die jährlichen Einsparziele etwa für Industrie, Verkehr und Gebäude werden verschärft. Es soll mehr neue Windräder und Solaranlagen geben, auch durch finanzielle Anreize für Kommunen, wenn sie Standorte bereitstellen.

Dazu kommt noch ein Acht-Milliarden-Euro-Investitionsprogramm, das die Energiewende – also den Ausbau erneuerbarer Energieformen wie Sonne und Wind – beschleunigen soll. Weil dieses Programm unter Haushaltsvorbehalt steht, muss der nächste Bundestag entscheiden, wofür wieviel Geld ausgegeben wird.

Nächste Bundesregierung beim Klimaschutz deutlich gefordert

Die nächste Bundesregierung muss in ihrer Amtszeit also die Anstrengungen für den Klimaschutz deutlich erhöhen, denn die Emissionen sollen bis 2030 mindestens um 65 Prozent sinken - verglichen mit dem Jahr 1990. Dazu haben die Klimaexperten von Agora in einer Studie schon im April Vorschläge gemacht.

Die Denkfabrik Agora Energiewende berät die Bundesregierung in Klima- und Energiefragen. Sie sieht sich als "unabhängiges Denk- und Politiklabor, das sich den Energiezielen verschrieben hat, die von der europäischen und deutschen Politik beschlossen wurden."

Sofortprogramm für erste 100 Tage der nächsten Regierung

Jetzt hat Agora ein Sofortprogramm für die nächste Bundesregierung mit 22 Handlungsempfehlungen vorgelegt. Es sieht schnell umsetzbare Maßnahmen vor, dabei sind die Vorschläge so konzipiert, dass sie in den ersten 100 Tagen vom Kabinett beschlossen werden und noch im Sommer 2022 in Kraft treten können. Aufgeschlüsselt sind sie nach Strom, Verkehr, Industrie, Gebäude und Landwirtschaft. Dazu soll jeweils an verschiedenen Stellschrauben gedreht werden, immer mit dem Ziel, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Im Jahr 2020 war das Klimaziel durch die Corona-Einschränkungen erreicht worden, doch in diesem Jahr wird wieder mehr CO2 ausgestoßen.

Der Strompreis soll sinken bei steigenden CO2-Preisen, es soll umfassende Förderprogramme für Gebäudesanierung geben, Preisanreize für klimafreundlichen Verkehr, Landwirtschaft und Industrie. Ziel ist, klimaschädliche Subventionen abzubauen und steuerliche Anreize zu verstärken, außerdem müssen laut dem Papier die Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien schnell gesteigert werden.

Strom aus erneuerbaren Energien soll verdreifacht werden

Strom aus Windkraft und Solaranlagen ist wichtig und muss gesteigert werden für ein Energiesystem, das darauf abzielt, Kohle, Öl und Gas ganz zu ersetzen, so die Denkfabrik. Dazu muss die Strommenge aus den Erneuerbaren Energien verdreifacht werden, das bedeutet Bau von Windrädern und Solaranlagen mit voller Kraft. Das soll mit beschleunigten Genehmigungen gehen, Stromfernleitungen müssen gebaut werden und die Akzeptanz bei der Bevölkerung für die Baumaßnahmen muss gesteigert werden.

Der Ausstieg aus der Kohleverstromung muss laut dem Papier bereits zum Jahr 2030 erfolgen. Also acht Jahre früher als beschlossen. Dazu soll ein CO2-Mindestpreis eingeführt werden. Empfohlen werden 50 Euro ab 2024.

Ab 2024 keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr

Bei den empfohlenen Maßnahmen geht es immer um Anreize und Verbote. Die Fördermittel sollen entsprechend neu ausgerichtet und die energetischen Standards angehoben werden. Ab 2024 soll der Einbau von Öl- und Gasheizungen verboten werden. Außerdem soll es eine Solarpflicht für Neubauten genauso wie für Dachsanierungen geben.

In den Empfehlungen aus dem Sofortprogramm geht Agora davon aus, dass ein Haus, das in den nächsten Jahren errichtet oder saniert wird, dann bis zum Jahr 2045 nicht mehr "angefasst" wird. Deshalb müsste bei Neubau oder Sanierung gleich "das Ziel der Klimaneutralität umgesetzt werden."

Die Klimaziele der Parteien

Union und SPD stehen hinter dem Klimaschutzgesetz, das sie diesen Sommer gemeinsam beschlossen haben: Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden, und bis 2030 sollen die Treibhausgase um 65 Prozent - zum Vergleichsjahr 1990 - gesenkt werden. Dazu gehören ein schnellerer Ausbau der Erneuerbaren Energien, CO2-Preis, Senkung der Strompreise und Abschaffung der EEG-Umlage.

Die Grünen setzen ein höheres deutsches Klimaziel. So wollen sie bis 2030 den CO2-Ausstoß um 70 Prozent reduzieren. Damit liegen sie nicht weit über dem Klimaschutzgesetz. Außerdem wollen sie den CO2-Preis schneller erhöhen. Deutschland soll schon bis 2030 statt bis 2038 aus der Kohle aussteigen. Solardächer sollen Standard werden und mehr und stärkere Windräder an Land und im Meer gebaut werden. Sie wollen ab 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zulassen. Die Grünen setzen stark auf Ordnungspolitik. Außerdem haben sie im August ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorgelegt und wollen darin plakativ den "Bundeshaushalt zum Klimahaushalt" machen.

Die FDP setzt in der Klimapolitik nicht auf Regulierung, sondern auf Anreize für Innovationen und durch den Markt. Im Wahlprogram lehnt die FDP gesetzliche Ausbaupfade ab. Emissionshandel soll verstärkt werden, so dass sich der CO2-Preis am Markt bildet. Wer CO2 ausstößt, muss sich Zertifikate pro Tonne kaufen. Weil die Zertifikate von Jahr zu Jahr weniger werden, werden sie automatisch teurer.

Die Linke will bis 2035 den Strombedarf vollständig aus erneuerbaren Energien decken und klimaneutral sein. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen um 80 Prozent reduziert werden. Im Jahr 2020 lag der Anteil von Sonne, Wasser und Wind bei 45 Prozent des Bruttostromverbrauchs. Dazu sollen "Energiekonzerne entmachtet" werden. 38 Milliarden Euro pro Jahr sollen für den öffentlichen Verkehr, Rad- und Fußwege sowie den Stadtumbau investiert werden. Zunächst über ein 365-Euro-Ticket, das einen Euro pro Tag kostet, soll der öffentliche Nahverkehr schließlich kostenlos für alle werden.

Bis auf die AfD unterstützen also alle größeren Parteien das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die AfD widerspricht dagegen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die dem Menschen eine maßgebliche Verantwortung für den Klimawandel geben. Entsprechend fordert die AfD, dass Deutschland aus den Klimaabkommen aussteigen soll. Moderne Gas- und Kohlekraftwerke sollen weiter genutzt werden und bestehende Kernkraftwerke am Netz bleiben.

Letzte Chance für 1,5-Grad-Ziel

Experten gehen davon aus, dass die kommende Bundesregierung höchstwahrscheinlich die letzte sein wird, die den deutschen Anteil am 1,5-Grad-Ziel erfüllen kann. Die Rezepte sind unterschiedlich, die Empfehlungen sind da. Laut Berechnungen internationaler Experten, die Fahrpläne für verschiedene Länder ausgerechnet haben, müsste Deutschland bis 2030 den CO2-Ausstoß um 68 Prozent senken.

Diesen Berechnungen nach könnte das mit den geplanten Maßnahmen von Grünen und Linken erreicht werden - bei den Grünen knapp, bei den Linken am deutlichsten - mit den angedachten Maßnahmen von SPD, Union und FDP jedoch nicht.