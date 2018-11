Was ist die Brexit-Einigung wert?

Um kurz nach 21 Uhr kam auch von der EU-Kommission grünes Licht. Nicht einmal eine Stunde nach Premierministerin Mays kurzem aber erlösendem Auftritt in 10 Downing Street trat diesseits des Kanals, in Brüssel, EU-Diplomat Michel Barnier vor die Presse, um seinerseits den Durchbruch bei den Brexit-Gesprächen zu verkünden. In seiner Hand die stattliche Frucht von 17 Monaten intensiver und teilweise nerven-aufreibender Verhandlungsarbeit: den 585 Seiten dicken Entwurf des Trennungsvertrags.

"Soeben haben wir, zusammen mit der britischen Regierung, den Text für ein vollständiges Abkommen über den geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU veröffentlicht." Michel Barnier

"Entscheidender Fortschritt"

Dieses Dokument -- alles in allem 185 Artikel, drei Protokolle und mehrere Anhänge -- bilde eine "wichtige Etappe" auf dem Weg zu einem erfolgreichen Abschluss, so Barnier. Für den Franzosen Grund genug, den erhofften "entscheidenden Fortschritt" zu konstatieren. Dies sieht im Übrigen auch Kommissionschef Jean-Claude Juncker so. Er schrieb am Abend in einem Brief an EU-Ratspräsident Tusk, die Brexit-Verhandlungen seien "fast am Ziel". Seine Behörde empfehle den EU-Staaten, die Verhandlungen abzuschließen.

Freizügigkeit bleibt bestehen

Nach den Worten Barniers bringt die nun auf technischer Ebene erzielte Einigung die notwendige Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Vor allem für jene Menschen, die auf dem jeweils anderen Territorium wohnen und arbeiten. Insgesamt rund drei Millionen EU-Bürger in Großbritannien und rund eine Million Briten auf dem Kontinent. Für sie soll sich auch nach dem Brexit nichts Wesentliches ändern.

Sie könnten weiter, wie bisher, im jeweiligen Aufenthaltsland leben, um zu studieren, zu arbeiten, dort eine Wohnung zu suchen oder auch ihre Familien nachkommen zu lassen.

Ein zentraler Punkt der überaus schwierigen und langwierigen Verhandlungen, den die EU für sich verbuchen kann. Ebenso wie die Klärung der finanziellen Verpflichtungen Londons gegenüber der EU. Schätzungsweise 45 Milliarden Euro wird Großbritannien bis zum endgültigen Austritt noch nach Brüssel überweisen. Und der Vertrag enthält noch eine weitere Regelung, den beide Seiten von Anfang an als vorrangig bezeichnet hatten: das Vermeiden einer harten Grenze auf der irischen Insel.

Nordirland-Frage durch "Backstop" gelöst

Laut Chefunterhändler Barnier wird dies durch den sogenannten "Backstop" erreicht, jene Auffanglösung, die bis zuletzt zwischen britischer Regierung und EU-Kommission heiß umstritten war. Demnach wäre Großbritannien, gemeinsam mit Nordirland, bis auf weiteres in einer Zollunion mit der EU verbunden. Nordirland bliebe sogar de facto im Binnenmarkt. Schlagbäume und Zollkontrollen, die den mühsam errungenen Frieden in der Region gefährden würden, könnten so vermieden werden. Freier Personen- und Warenverkehr zwischen Nord und Süd wäre auch nach dem Brexit relativ reibungslos möglich. Und die verfassungsmäßige Einheit zwischen Nordirland und dem Vereinigten Königreich bliebe gewahrt.

Zwei Jahre Übergangsfrist

Michel Barnier betont: Diese Rückversicherung greife nur, wenn sich in den bevorstehenden Verhandlungen über die künftigen Beziehungen keine bessere Regelung finden lasse. Um die zu suchen, lässt der Scheidungsvertrag den Verhandlungsteams eine knapp zweijährige Übergangsfrist, die mit dem Brexit-Datum, 29. März 2019, beginnen und im Dezember 2020 enden würde. In dieser Phase, die man notfalls einvernehmlich verlängern könnte, müssten die Briten freilich weiter EU-Recht befolgen, ohne mitzubestimmen. Eine bittere Pille, zumal für hartgesottene Brexit-Fans.

Das Unterhaus als hohe Hürde

Noch allerdings, das gab Barnier am Ende seiner rund einstündigen Ausführungen zu bedenken, hätten beide Seiten "sehr viel Arbeit" vor sich. Unsicher ist vor allem, ob der Brexit-Deal die Abstimmung im Londoner Unterhaus überlebt. Ziel der EU bleibe in jedem Fall, eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft, so der Franzose. Die Briten blieben "Freunde und Verbündete".

EU plant Sondergipfel

Nächste Etappe auf dem Weg zu einem geordneten Austritt ist nun voraussichtlich ein Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, über den seit Wochen spekuliert wird und auf dem der Trennungsvertrag und eine erheblich kürzere politische Absichtserklärung über die künftigen Beziehungen formell verabschiedet werden sollen. EU-Diplomaten zufolge könnte das Treffen am 25. November, also am Sonntag in zehn Tagen, stattfinden. Einberufen muss es EU-Ratspräsident Donald Tusk, der sich schon heute, am frühen Vormittag, mit Chefunterhändler Barnier beraten will. In Brüssel wird erwartet, dass beide den Termin anschließend verkünden werden.