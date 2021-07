Was hat Angela Merkel außenpolitisch erreicht?

Noch ist die Kanzlerin im Amt, auch wenn die Macht langsam schwindet, die letzte Fragestunde im Bundestag, der wahrscheinlich letzte G7-, Nato- oder EU-Gipfel mit Merkel. Eine Bilanz, wie Angela Merkel als Mensch Weltpolitik mit geprägt hat, was sie in 16 Jahren Kanzlerschaft außenpolitisch erreicht hat.

Europa – Angela Merkel die Verlässliche

Finanzkrise 2008, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Corona-Pandemie – in den 16 Jahren Merkel gab es einige Krisen auf dem europäischen Parkett. Gegner und Verbündete beschreiben sie als verlässlich, vor allem in Krisen. Die frühere EU-Kommissarin Viviane Reding schaut zurück: "Das war eine Politik der Vernunft. Das war eine Politik, auch der Solidarität, aber unter Bedingungen. Es war richtig. Deutschland wurde viel kritisiert. Deutschland hatte recht."

Die Krisenmanagerin Merkel war und ist in der EU eine viel gefragte Person. Der ehemalige Kommissionspräsident Juncker zieht lobend Bilanz: "Ich habe ganze Schimpfkanonaden von Schäuble er am Telefon erlebt, dass Griechenland vorübergehend aus der Euro-Zone austreten soll. Sie hat dann ab irgendwann verstanden, dass dies zur Folge haben könnte, dass sich die Euro-Zone im Zersetzungszustand plötzlich und unerwartet befinden würde."

ARD-Korrespondent in Brüssel, Jakob Mayr sieht aber auch noch ungelöste Probleme: "Das Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik in Europa ist ja weiter eins. Das ist ungelöst. Das wird ein Problem bleiben. Es werden weiter Menschen kommen, die zum Teil verfolgt sind und deshalb kommen. Sie hat dann im Nachhinein versucht dafür, einen gemeinsamen europäischen Ansatz zu finden und ist damit gescheitert. Und dieses Problem, das besteht weiter, auch wenn Angela Merkel die europäische Bühne verlässt.“

Russland – Angela Merkel die Pragmatische

Es gab wahrlich genug Gründe für Merkel, zu Wladimir Putin zu sagen, jetzt reicht es. In ihrer Amtszeit war der Georgien-Krieg, die Annexion der Krim und der Konflikt mit der Ukraine, russische Hackerangriffe, der Mord im Berliner Tiergarten oder zuletzt das Drama um Kremlgegner Alexej Nawalny. Aber Merkel hat immer versucht pragmatisch den Kontakt zu halten.

Sie selbst ist der Meinung: "Ich will ausdrücklich sagen, dass sich solche Gespräche mit dem russischen Präsidenten nicht in der Form von Belohnung oder nicht Belohnung sehe, sondern ich glaube, dass wir uns darauf besinnen müssen, dass auch im Kalten Krieg unter den schwierigsten Bedingungen Nato-Doppelbeschluss, immer Gesprächskanäle dabei."

In Russland wird Merkel sehr geschätzt, sie spricht russisch, sie sucht nicht die große Show, ist zurückhaltend aber bestimmt. Bei den russischen Menschen ist sie auch dafür beliebt, dass sie Putin die Meinung sagt und nicht klein beigibt. Die ARD-Korrespondentin in Moskau, Christina Nagel, meint: "Bei keiner dieser großen Krisen sei es, dass es eben internationale Fragen betroffen hat, sie hat immer wieder gesagt, es ist immer besser, miteinander zu reden, als übereinander zu reden und sich die Argumente des anderen immer noch mal anzuhören. Im Fall Nawalny ist es aber ziemlich schief gegangen."

Ein Thema, bei dem sich Putin und Merkel verstehen, ist die Gaspipeline North Stream 2, die trotz aller Proteste aus den USA zu Ende gebaut wird. Das Prestigeprojekt sorgte immer wieder für Kritik am Handeln Deutschlands. Doch Merkel hielt daran fest.

Das deutsch-russische Verhältnis ist aber eher an einem Tiefpunkt angelangt. Die ARD-Korrespondentin in Moskau Christina Nagel zieht eine nüchterne Merkel-Bilanz: "Also egal, ob es jetzt Georgien angeht oder aber auch die Ukraine angeht, da ist man nicht wirklich weitergekommen, trotz deutscher Vermittlung. Das hat sie nicht geschafft. Und davon haben wir ja noch ein paar mehr wirklich zu befrieden. Aber vielleicht hat sie trotz allem eben mit dazu beigetragen, dass überhaupt noch miteinander geredet wird. Und das wäre dann trotzdem ein Verdienst."

Türkei – Angela Merkel die Bodenständige

Ob Flüchtlingspolitik, Syrienkrieg oder die Inhaftierung deutsche Journalisten und Menschenrechtler in der Türkei, Kanzlerin Merkel hatte in ihrer Amtszeit wahrlich genug, was sie mit ihrem türkischen Kollegen Erdogan besprechen musste. Des Öfteren standen sich beide in deutlichem Gegensatz zueinander. Negativer Höhepunkt war sicherlich der Vorwurf von Erdogan an Deutschland Nazi-Methoden anzuwenden. Dabei ging es um die Untersagung von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland.

Die ARD-Korrespondentin in Istanbul, Karin Senz beobachtete, dass sich Merkel sehr selten von Erdogan provozieren ließ und pragmatisch blieb. Beim Flüchtlingspakt zum Beispiel habe Merkel erkannt: "Dass es ohne die Türkei nicht geht und, dass man eben in diesen sauren Apfel auch beißen wird. Aber was man sagen muss, ist, dass sie, glaube ich, insgesamt es nicht geschafft hat, das Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland tatsächlich wieder zu beruhigen, zu verbessern."

USA - Angela Merkel die Emotionale

Als Bundeskanzlerin hat Merkel vier US-Präsidenten erlebt: von George W. Bush, über Barack Obama und Donald Trump bis Joe Biden. Merkel hatte immer ein besonderes Verhältnis zu den USA. Das hat sie auch immer wieder betont: "Diese Partnerschaft, ob es jetzt Russland geht, ob es um die Frage der Bekämpfung des Terrorismus international geht, ob es um andere Fragen geht, ist eine Partnerschaft, die über jeder anderen Partnerschaft steht."

Merkel, in der DDR aufgewachsen, hatte immer von der Weite und Freiheit der USA geträumt. Für sie war es immer eine sehr besondere Beziehung. Und diese hatte sie auch zu George W. Bush oder Barack Obama, der sie in höchsten Tönen lobte. Bei Trump konnte man eher eine deutliche Kühle feststellen.

Es gab aber nicht nur unter Donald Trump in diesen besonders schwierigen Jahren im Verhältnis Konfliktthemen. Die USA fordern schon immer mehr Geld für die NATO, zum Beispiel von Deutschland. Mehr Lastenteilung auf der Weltbühne insgesamt und auch der Umgang mit China zum Beispiel bleibt selbst unter dem Deutschland-freundlichen Joe Biden aktuell ein Streitthema. Er will Deutschland und die Europäer eng an seiner Seite haben.

Für Katrin Brand, die ARD-Korrespondentin in Washington hat Angela Merkel einen bleibenden Eindruck bei den Amerikanern hinterlassen: "Ich könnte mir vorstellen, dass Angela Merkel als die in Erinnerung bleibt, möglicherweise als die letzte, die tatsächlich noch zur Wahrheit und zur Wissenschaft und zur Aufklärung und gegen Populismus gestanden hat. Jemand, die sich eben nicht hat mit dem schnellen Twitter Daumen dazu verleiten lassen, Politik über Kurznachrichten zu machen, sondern die geerdet geblieben ist, unkorrumpierbar geblieben ist im Vergleich zu amerikanischen Politikern auf jeden Fall und die immer wieder versucht hat, die Stimme der Wissenschaft und die Stimme der Abwägung, der Vernunft im klassischen Sinne in die Waagschale zu werfen."

Wer immer auf Merkel folgt und auf die große Weltbühne schreitet, wird es nicht einfach haben in die pragmatischen, bodenständigen aber auch emotionalen großen Fußstapfen von Angela Merkel zu treten.