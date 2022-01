BR24 Drangeblieben: Was haben Dieselfahrverbote gebracht?

Mehrere deutsche Städte kämpfen mit zu hohen Stickstoffdioxid-Werten, für die unter anderem Diesel-Autos und Diesel-Lastwagen verantwortlich sind. In wenigen Städten und hier auch nur auf bestimmten Straßen gibt es deswegen noch Diesel-Fahrverbote. Was die Verbote beziehungsweise schon die Diskussionen alleine gebracht haben und wie es bei dem Thema weitergeht - das klärt BR24 Drangeblieben.

Betroffen sind Diesel der Schadstoffklassen I bis V

Zusätzlich zur grünen Plakette gibt es derzeit noch Dieselfahrverbote in wenigen Städten, wie Berlin, Stuttgart, Darmstadt und Hamburg. Allerdings nur auf einigen Straßen. Betroffen sind auf diesen Strecken Dieselautos und -Lastwagen meist der Schadstoffklassen I bis V, aber zum Teil auch ältere Benziner. Nur in Stuttgart dürfen Fahrzeuge der Abgasklasse V weiter fahren. Ausnahmen bestehen für Rettungsdienste, Anwohner, Schwerbehinderte oder Gewerbetreibende.

Die Dieselfahrverbote, die es heute noch in einigen Straßen gibt, waren aufgrund der lokalen Situation vor einiger Zeit durchaus erforderlich. "Wir hätten sie gerne vermieden", sagt Stefan Gerwens, Leiter des Verkehrsbereichs beim ADAC. "Aber als letztes Mittel haben wir sie akzeptiert, wo es erhebliche Überschreitungen an den Messstationen gab."

Einhaltung der Fahrverbote wird überprüft

Auf Nachfrage heißt es zum Beispiel aus Hamburg, es habe im vergangenen Jahr 14 Schwerpunkteinsätze der Hamburger Polizei zu diesem Thema gegeben. "Dabei überprüften die Beamten annähernd 700 Fahrzeuge und leiteten fast 240 Ordnungswidrigkeitenverfahren im Sinne der Norm ein", so Pressesprecherin Renate Pinke von der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) in der Hansestadt. Auch außerhalb der Schwerpunkteinsätze würde die Polizei bei Streifenfahrten, aber auch im ruhenden Verkehr die Einhaltung der Maßnahme überprüfen.

Keine Beschränkungen in Bayern

In Bayern gibt es derzeit keine Durchfahrtsbeschränkungen für ältere Diesel, aber es gab vor einiger Zeit Diskussionen darüber. Doch offensichtlich hat sich seither einiges getan. So ist die Luft an den betroffenen Straßen in Regensburg, Nürnberg und Würzburg spürbar besser geworden, wie die entsprechenden Referate der Stadtverwaltung mitteilen.

München über dem Grenzwert

Anders sieht es in München aus. So stellt der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe Jürgen Resch fest: "Wir haben an der Landshuter Allee nach wie vor Überschreitungen. München ist die schmutzigste Stadt Deutschlands, was Dieselabgase angeht."

Bei der bayerischen Landeshauptstadt räumt man ein, dass an stark verkehrsbelasteten Stellen am Mittleren Ring nach wie vor die Grenzwerte nicht eingehalten werden. Man werde ergebnisoffen prüfen, welche Maßnahmen im Sinne der Luftreinhaltung notwendig sind, heißt es. Der ADAC rechnet aber nicht mit weiteren Diesel-Fahrverboten.

Umwelthilfe hofft auf strengere Grenzwerte

Allerdings ist man bei der Deutschen Umwelthilfe der Auffassung, dass die Grenzwerte zu hoch sind. So forderte jüngst auch die Weltgesundheitsorganisation WHO, vor allem die Belastungen mit Feinstaub und Stickstoffdioxid (NO2) deutlich zu senken. Der Hauptgeschäftsführer der Umwelthilfe Jürgen Resch setzt auf Brüssel: "Wir hoffen jetzt, dass die EU-Kommission sehr schnell die neuen WHO-Werte in entsprechende Luftreinhalte-Regelungen der EU umsetzt." Dann würde nämlich noch in diesem Jahr Gesetzgebungsverfahren folgen, was die neuen Werte bei Dieselabgasen betrifft.

Die Diskussion geht also weiter. Eines hat das ganze Thema sicherlich schon bewirkt oder zumindest beeinflusst: Der Anteil der Dieselfahrzeuge bei den Neuzulassungen ist seit Monaten stark rückläufig.