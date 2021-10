Was geht in der Ampel - und wo könnte es haken?

Im Wahlkampf hatten die drei Partner der potenziellen Ampel-Koalition unterschiedliche Schwerpunkte. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz warb für mehr Respekt, die Grünen stellten den Klimaschutz in den Vordergrund, die Liberalen die Wirtschafts- und Steuerpolitik. Klar ist: Bei diesen drei Themen müssen sich die Parteien verständigen.

Stichwort Respekt

Respekt: Das heißt für Olaf Scholz und die SPD insbesondere ein höherer Mindestlohn. Mit den Grünen ist das kein Problem, mit der FDP schon. Denn die Liberalen sind gegen zu viele staatliche Eingriffe in die Wirtschaft. Derzeit wird die Höhe des Mindestlohns von einer Kommission aus Vertretern der Tarifparteien und der Wissenschaft vorgeschlagen.

Einfacher dürfte sein, einen Kompromiss bei der Unterstützung von Hartz-IV-Empfängern zu finden: Wer sich etwas hinzuverdient, dem könnte weniger davon angerechnet werden – das fordern alle drei Parteien, wenn auch in Variationen.

Für eine Ergänzung beziehungsweise Stabilisierung der gesetzlichen Rentenversicherung haben sich FDP und Grüne ausgesprochen, eine Reform der Riester-Rente gilt als sicher. Die Frage ist, welche Bedeutung die Anlage in Aktien künftig spielen soll, zum Beispiel durch einen staatlichen Fonds nach skandinavischem Vorbild.

Die von SPD und Grünen geforderte Ausweitung der Gesetzlichen Krankenversicherung zu einer so genannten Bürgerversicherung dürfte mit der FDP aber nicht machbar sein – die FDP fürchtet in diesem Fall um die Leistungsfähigkeit des deutschen Gesundheitswesens. Wie die wachsenden Finanzlücken bei den Sozialversicherungen geschlossen werden sollen, ist offen.

Stichwort Klimaschutz

Im grundsätzlichen Ziel sind sich die Grünen mit SPD und FDP einig: Deutschland soll klimaneutral werden. In den Wegen dahin bestehen aber große Unterschiede: Die Grünen setzen, vereinfacht gesagt, auf den Staat, die Liberalen vor allem auf den Markt. Verbote könnten Innovationstreiber sein, meinte die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock im Wahlkampf, FDP-Chef Christian Lindner widersprach da deutlich.

Was nach einem unüberwindbaren Gegensatz klingt, ist es aber nicht. Denn viele der politischen Instrumente beim Klimaschutz stehen nicht in Konkurrenz zueinander, sondern können sich ergänzen: Höhere CO2-Preise, auf die vor allem die Grünen setzen, und die von der FDP geforderte Ausweitung des Emissionshandels haben letztlich den gleichen Zweck: Sie wollen mit Hilfe des Preises Anreize zum Umstieg auf umweltfreundlichere Lösungen setzen. Dabei wird aber auch eine Rolle spielen, wie der soziale Ausgleich für die zusätzlichen Belastungen aussehen kann.

Beim bislang für 2038 geplanten Ausstieg aus der Kohle müsste sich die SPD bewegen. Das von SPD und Grünen geforderte und von der FDP abgelehnte Tempolimit auf Autobahnen gilt als Verhandlungsmasse.

Stichwort Wirtschafts- und Finanzpolitik

Gerade beim Thema Steuern könnten die Gegensätze kaum größer sein: SPD und Grüne wollen höhere Steuern für Besserverdiener und peilen die Wiedereinführung der Vermögenssteuer ein. Für höhere Investitionen könnten neue Schulden aufgenommen werden, die Grünen würden dazu am liebsten die Schuldenbremse im Grundgesetz modifizieren.

Die FDP dagegen hat im Wahlkampf für Steuersenkungen geworben, zum Beispiel für die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags und den Abbau der so genannten "Kalten Progression". Davon erhofft sie sich eine Ankurbelung der Wirtschaft. Steuererhöhungen hat die FDP weitgehend ausgeschlossen, ebenso ein Aufweichen der Schuldenbremse.

Ein Kompromiss könnte so aussehen: Beim Soli warten die Parteien die Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht ab, im Gegenzug verzichten SPD und Grüne erst einmal auf höhere Steuern. Schwieriger wird, wie die von allen Seiten gewünschten neuen Investitionen finanziert werden. Während die FDP für Einsparungen im Haushalt plädiert, können sich SPD und Grüne neben neuen Staatsschulden auch andere Finanzierungsmodelle vorstellen, zum Beispiel über einen Investitionsfonds. So etwas könnte freilich als Umgehung der Schuldenbremse verstanden werden – und dürfte deshalb von der FDP eigentlich nicht akzeptiert werden.

Zum Konflikt könnte es auch in der Frage kommen, ob die Europäische Union weitere Schulden aufnehmen kann. Die grundsätzliche Stärkung der EU haben sich freilich alle drei Parteien auf die Fahne geschrieben.

Und sonst?

Leichter ist es in einer Ampel-Koalition bei all den Themen, bei denen es nicht so sehr ums Geld, sondern um gesellschaftliche Fragen geht. SPD, FDP und Grüne sind für eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre, haben sich für die kontrollierte Freigabe von Cannabis sowie die Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen ausgesprochen und wollen die Migrationspolitik reformieren – allesamt Themen, bei denen weit größere Unterschiede zu den Unionsparteien bestehen.

In der Digitalisierung wollen alle drei Parteien vorankommen, Unterschiede dürften dann zur Geltung kommen, wenn es um den Datenschutz geht. Weitgehende Einigkeit wiederum besteht in Fragen der Bildungspolitik: Bafög soll unabhängig (so FDP und Grüne) bzw. unabhängiger (so die SPD) vom Einkommen der Eltern gezahlt werden.

Am Ende geht es auch um Personen

Auch wenn bei den Gesprächen zunächst einmal Inhalte im Vordergrund stehen sollen: Am Ende wird auch eine Rolle spielen, welche Themen durch welche Personen in der künftigen Bundesregierung repräsentiert werden. Denn auch dadurch können die drei Ampel-Partner mit ihren jeweiligen Kernthemen punkten – egal, ob es um einen potenziellen Finanzminister Lindner oder einen potenziellen Umwelt- und Klimaminister Habeck geht.