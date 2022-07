Bäche, Parks, grüne Dächer: Was gegen Hitze in der Stadt hilft

Hitzebedingte Sterbefälle nehmen zu

Auch die Zahl der "Tropennächte" - in denen die Temperaturen auch nachts nicht unter 20 Grad fallen - wird nach Angaben von Stefan Petzold, Referent beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu), zunehmen. Vor allem für ältere oder kranke Menschen stellt die Hitze eine echte Gesundheitsgefahr dar.

Für die besonders heißen Sommer 2018 bis 2020 errechneten Experten kürzlich eine signifikant gestiegene hitzebedingte Sterblichkeit: "Insbesondere das Jahr 2018 liegt mit einer geschätzten Anzahl von etwa 8.700 hitzebedingten Sterbefällen in einer ähnlichen Größenordnung wie die historischen Hitzejahre 1994 und 2003 (jeweils rund 10.000 Sterbefälle)", schrieben Forschende von Robert Koch-Institut (RKI), Umweltbundesamt (UBA) und Deutschem Wetterdienst (DWD) jüngst im "Deutschen Ärzteblatt".

Wärmeinseleffekt: Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land

Es liegt an versiegelten Böden, viel Asphalt, dunklen Baumaterialien, Blechlawinen, fehlenden Grünanlagen und auch der fehlenden Lüftung, dass sich die aufgeheizte Luft in den Straßenschluchten staut. "In vielen Städten wurden die Frischluftschneisen zugebaut, so dass kaum mehr eine Lüftung und damit Abkühlung stattfinden kann", kritisiert Petzold.

Dass dies zumindest in Neubaugebieten anders geht, zeigt das Beispiel Messestadt Riem in München. Dort wurde beim Bau darauf geachtet, "dass die Waldpflanzungen so liegen, dass sie den von Süden nachts ankommenden kalten Luftzug nicht blockieren, sondern ihn auch noch in die Bebauung über kleine grüne Korridore hineinleiten, wie Leitplanken, die den Wind leiten", erklärt Pauleit.

Richtiges Verhalten bei Hitze wichtig

Kurzfristig lässt sich an zubetonierten Flächen und Bausünden der Vergangenheit nur wenig ändern. Aber schon kleine Veränderungen wie Pflanzen in der Wohnung können laut dem Verein "Green City" zumindest für ein klein bisschen Abkühlung sorgen. "So sammelt sich die Wärme nicht hinter der Jalousie – und die Verdunstungskälte wirkt als natürliche Klimaanlage", sagt Katharina Frese, Projektleiterin der Wanderbaumallee bei Green City. Sabrina Erlwein betont, dass es zudem wichtig sei, dass die Menschen wüssten, wie sie sich bei Hitze verhalten sollten: Dazu gehöre es zum Beispiel ausreichend zu trinken, die Sonne zu meiden, die Wohnung tagsüber zu verschatten und vor allem nachts zu lüften.

Öffentliche Trinkwasserquellen und Nebelduschen

Auch die Kommunen können kurzfristig einiges dafür tun, um heiße Sommertage für die Bürgerinnen und Bürger wenigstens ein bisschen erträglicher zu machen und zum Beispiel öffentliche Trinkwasserquellen zur Verfügung stellen. In Wien gibt es Nebelduschen, die sich bei hohen Temperaturen automatisch einschalten und durch Sprühnebel für Abkühlung sorgen. In der österreichischen Hauptstadt würden derzeit auch vermehrt Gebäude begrünt, Flächen entsiegelt und "Pocket-Parks", also kleine Grünflächen, angelegt, lobt Nabu-Referent Petzold.

Auch zusätzliche Parkbänke im Schatten tragen dazu bei, dass die Menschen heiße Temperaturen besser ertragen können. "Es geht nicht nur um große Parks, sondern wirklich um kleine innerstädtische Grünflächen, die in kurzer Gehdistanz liegen und wie eine kleine Kühloase wirken," sagt Erlwein. Tatsächlich sorgen viele, über die Stadt verteilte Grünflächen besser für ein angenehmeres Klima als ein großer Park.

In Bremen gilt das Begrünungsortsgesetz

Mittel- und langfristig, da sind sich Experten einig, müssten Städte große Veränderungen angehen. Es brauche deutlich mehr begrünte Flachdächer, Fassaden und Hinterhöfe, mehr Alleen mit hitzeresistenten Bäumen, die durch Verdunstung und durch ihren Schattenwurf für Abkühlung sorgen, entsiegelte Flächen und weniger Verkehr.

In Bremen gibt es zum Beispiel ein Begrünungsortsgesetz. "Bei Neubauten müssen Flachdächer ab einer Größe von 100 Quadratmetern begrünt werden, das ist ein wichtiger Ansatz", lobt Petzold. Auch Kopenhagen hat vorgemacht, dass große Schritte möglich sind - mit seinem Schwammstadt-Konzept. Die dänische Metropole hat Flächen geschaffen, die nach Starkregen große Mengen Wasser aufnehmen und zeitverzögert wieder abgeben können. Dazu wurden Straßen tiefer gelegt, aber auch zahlreiche Straßenzüge und Plätze begrünt.

Parkplatz oder Baum?

Auch in der bayerischen Landeshauptstadt braucht es nach Ansicht der Forscher dringend Anpassungen angesichts des Klimawandels: "Wenn wir dicht bebaute Innenstadtquartiere wie die Münchner Maxvorstadt an den Klimawandel anpassen wollen oder wenigstens vermeiden wollten, dass sich die Situation nicht weiter verschlechtert, dann müsste man bis 2050 den Grünanteil von jetzt zehn auf mindestens 20 Prozent erhöhen, vor allem durch das Pflanzen von Bäumen", sagt Pauleit. "Das erscheint fast unmöglich. Aber in Wirklichkeit ist die Fläche eigentlich vorhanden, denn es gibt sehr viel Fläche im Straßenraum, und es gibt sehr viel Fläche in den Innenhöfen."

Das Interesse an dem Thema sei groß, meint auch Erlwein. "An der Umsetzung von konkreten Maßnahmen hapert es aber oft, nicht nur bei der Politik. Auch manche Bürger würden sich eher für den Parkplatz vor dem Haus als für den zusätzlichen Baum entscheiden."

Bei der Vollversammlung des Bayerischen Städtetags geht es heute um die Städte im Klimawandel. BR24live streamt die Reden des Städtetag-Vorsitzenden Markus Pannermayr und von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Wie können Bayerns Städte auch in Zeiten von Hitze, Trockenheit und Unwetter lebenswert bleiben? In der Analyse sprechen wir mit dem Energieexperten Michael Sterner von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg darüber - und geben Antworten auf die Fragen der BR24-Community.