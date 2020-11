Was Europa und Deutschland von Biden zu erwarten hätten

"Außenpolitik ist Innenpolitik, und umgekehrt." In diesem Satz steckt fast so etwas wie die Quintessenz von Joe Bidens 47 Jahren in der Politik, davon acht Jahre Vizepräsident mit Missionen in der ganzen Welt. Donald Trumps Fokus allein auf die USA hält er für falsch und will er ändern.

Biden wirft Trump vor, sich mit Diktatoren verbündet zu haben

"Die USA zieht sich von der Welt zurück, von unserer Verantwortung als Führungsmacht." Überhaupt habe Trump das Vertrauen der Partner und Verbündeten auf der Welt verspielt, weil er sich mit den Schuften und Diktatoren auf der Welt verbündet habe. Die Beziehungen wolle Biden reparieren.

Und so schauen viele in Europa mit großer Hoffnung auf einen eventuellen Präsidenten Biden, der sich wieder in international Abkommen und Organisationen einbringen will. Am ersten Tag wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten. Schon jetzt reicht Biden in seinen Reden die Hand. Sagt, dass die EU mehr als eine Wirtschaftsunion sei, sondern entscheidend für Sicherheit und Stabilität.

Biden: Bekenntnis zu Nato und WHO

Auch ein Bekenntnis zur Nato gehört zu seinem Programm. In die WHO, die Weltgesundheitsorganisation will er die USA zurückbringen, besser mit der WTO zusammen arbeiten. Das klingt gut in europäischen Ohren, klingt nach abgestimmten Interessen, offenem Austausch. Und doch handelt Joe Biden natürlich im Interesse der USA, und manche Entscheidungen Donald Trumps unterstützt er inzwischen, weil sie populär sind. Zu den Interessen der USA gehört, wichtig für Deutschland, auch die ablehnende Haltung zur Ostsee-Pipeline Nordstream 2.

Nordstream 2 - Auch Biden findet die Pipeline schlecht

"Ein schlechtes Geschäft für Europa, gut für Russland." Da ginge es ihm um Energiesicherheit für die Ukraine, sagt er. Und meint im Stillen, dass die USA besser ihr Gas an Europa verkaufen können, wenn die Pipeline nicht gebaut wird. Denn, dass weiter Gas durch Fracking gewonnen werden soll, hat er im Wahlkampf versprochen.

Mit Europa enger zusammenarbeiten, sicher. Der Schwerpunkt aber wird, wie schon bei seinem früheren Chef Obama, auf dem pazifischen Raum liegen. Da brauen sich Konflikte zusammen, dort wird entschieden, wer die Vorherrschaft in der Wirtschaft haben wird.

Man sollte nicht zu viel von Biden erwarten

Aber ein Begriff kommt immerhin wieder vor: Führung. Führung im Sinne von Beteiligung meint er, und bekommt dafür Applaus bei der Sicherheitskonferenz in München.

Und das dürfte den Unterschied zu Trump ausmachen. Führung im Sinne von Beteiligung. Dass sich die USA aber unter Joe Biden international basisdemokratischen Beschlüssen unterwerfen, das sollte man nicht erwarten.