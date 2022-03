Was die Wahl im Saarland für den Bund bedeutet

2017 bremste das Saarland den Schulz-Zug

Dabei war die Saarland-Wahl einst ein schlechtes Omen für die SPD. Vor fünf Jahren war der Schulz-Zug mit Kanzlerkandidat Martin Schulz gerade mit hoher Geschwindigkeit losgefahren, als er bei der Landtagswahl im Saarland jäh abgebremst wurde. CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer gewann mit einem Abstand von über zehn Prozentpunkten. So hatten das die Umfragen nicht vorhergesehen.

Die SPD erholte sich von diesem Schock bis zu Bundestagswahl im Herbst nicht mehr. Martin Schulz sagte viel später, er habe seitdem gewusst, dass er die Wahl nicht gewinnen würde.

Bundes-CDU gab Wahl verloren

Der Bundes-CDU muss früh klar gewesen sein, dass die Saarland-Wahl wohl verloren geht. Hinter verschlossenen Türen hat das Generalsekretär Mario Czaja sogar gesagt. Der Satz drang nach draußen. Parteichef Friedrich Merz ließ sich an der Saar im Wahlkampf-Endspurt gar nicht mehr blicken. Offenbar wollte der neue Parteichef nicht mit der Niederlage in Verbindung gebracht werden.

Wie an Wahlabenden üblich, muss der Generealsekretär kurz nach 18 Uhr vor die Presse treten. Er sei ja ein "noch recht frisch gewählter Generalsekretär", sagt Czaja und will damit wohl andeuten, mit seiner Person hat das Saar-Ergebnis wirklich nichts zu tun. Man sei ja "einige Male vor Ort gewesen", mangelnde Unterstützung will sich die Bundes-CDU nicht vorwerfen lassen.

Parteichef Merz erweist sich nicht als Zugpferd

Friedrich Merz ist mit einem sehr guten Ergebnis von 95 Prozent in sein Amt als CDU-Parteichef gestartet. Ein Feuerwerk für die Partei konnte er aber noch nicht zünden. Die CDU stagniert in Umfragen seit Wochen bei Werten um 26 Prozent. Die Partei kämpft offensichtlich noch um die Wählergunst. Eine solche Wahlschlappe zum Beginn einer Amtszeit macht die Aussicht auf drei weitere Landtagswahlen nicht rosiger.

Grüne geben keinen Rückenwind

Die Grünen verpassen den Einzug in den Landtag denkbar knapp. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis erreichen sie 4,99 Prozent. Zur Wahrheit gehört, das Saarland war für die Grünen schon immer ein schwieriges Terrain, zudem gilt der Landesverband als heillos zerstritten. Dennoch könnte man die Frage stellen, warum die guten Umfragewerte der Grünen auf Bundesebene nicht an der Saar ankommen.

Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock waren im Vorfeld die beliebtesten Politiker im Saarland, Zugkraft hatten sie dennoch nicht. Hätten sie sich vor Ort mehr zeigen müssen? In Zeiten des Krieges in der Ukraine wäre das mit Sicherheit nicht nur terminlich eine Herausforderung gewesen.

Regierungsbeteiligung der FDP beeindruckt Saarländer nicht

Der dritte Ampelpartner im Bund, die Liberalen, gaben der FDP an der Saar ebenfalls nur wenig Rückenwind. Das Saarland ist - ähnlich wie bei den Grünen - auch für die Liberalen ein schwieriges Land, dort gibt es kaum klassische Stammwähler. Dass nun die Liberalen auf Bundesebene an entscheidender Stelle mitregieren, hat die Wähler an der Saar offensichtlich wenig beeindruckt. Immerhin hatten bei der Bundestagswahl 11,5 Prozent der Saarländer die FDP gewählt.

Linke versenkt sich selbst

Für die Linke werden die Tage nicht schöner. Jahrelang lieferte sich die Parteispitze um Katja Kipping Machtkämpfe mit Oskar Lafontaine um die inhaltliche Ausrichtung der Linken. Es wurde auch mit der neuen Doppelspitze aus Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow nicht besser. Lafontaines Austritt aus der Partei wenige Tage vor der Wahl gab den zerstrittenen Linken im Saarland den Rest. Ein Zugpferd war der ehemalige Parteichef aber auch dort nicht mehr. Ob die Linke den Einzug in den Landtag mit ihm doch geschafft hätte, ist mehr als fraglich.

Die Linke muss sich nach dieser nächsten Wahlschlappe nach der Bundestagswahl fragen, wofür sie steht und wohin sie will. Denn eines bescheinigen sämtliche Wählerbefragungen: Der Linken werden keinerlei Kernkompetenzen wie der Kampf um soziale Gerechtigkeit mehr zugeschrieben.

AfD profitiert nur mäßig von ihren Kernthemen

Traditionell bindet die Partei Wählerinnen und Wähler, die den Anti-Corona-Maßnahmen skeptisch gegenüberstehen oder die sich klar gegen Migration und Integration aussprechen. Diese Themen spielten im saarländischen Wahlkampf nur eine geringe Rolle. Zerknirscht musste Co-Parteichef Tino Chrupalla zugeben, man habe sich sicher "ein, zwei Prozent mehr gewünscht".