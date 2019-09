Was die Große Koalition aus den Wahlen lernen will

Da ist es wieder, das "blaue Auge". Zwei neue hat sich die Große Koalition in Berlin auf Landesebene eingefangen. Sie dürfte aufgehört haben, zu zählen, wie viele es in den letzten Landtagswahlen waren. Zumindest das Horrorszenario ist ausgeblieben - zweiter Platz hinter der AFD. Trotzdem: wieder verweisen die Ministerpräsidenten beider Länder auf die Situation in Berlin. Damit habe das Ergebnis in Sachsen ganz gewiss viel zu tun, schießt es aus CDU-Spitzenkandidat Michael Kretschmer heraus. Gemeint sein könnte, dass CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Sachsen gerade mal eine Zustimmung von 17 Prozent erreicht. Gemeint sein könnte auch der Klimaschutz-Ideenwettkampf in der CSU, die kurz vor Kretschmers Wahl einen früheren Ausstieg aus der Kohle auf die Tagesordnung setzte.

Bundes-SPD gibt sich schuldbewusst

Martin Dulig, Spitzenkandidat der SPD in Sachsen, der das schlechteste Ergebnis der SPD jemals auf Landesebene eingefahren hat, sprach von einem "Mühlstein der Bundes-SPD", mit dem er in Sachsen zu kämpfen habe. Die Marathonsuche nach Vorsitzenden, die Konflikte in der Berliner Groko. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil gibt am Abend zu: "Berlin hat es den Wahlkämpfern nicht leicht gemacht." Es seien schwierige Zeiten für die SPD auf Bundesebene. Ob das für die SPD raus aus der Groko heißt, wird Klingbeil gefragt. Klar sei: bei so starken AfD-Ergebnissen, müssten alle Parteien überlegen, wie sie die Populisten in den Griff kriegen.

Die GroKo will von den Wahlkämpfern lernen

In einem sind sich die Generalsekretäre von CDU und SPD in der ARD-Sendung Berliner Runde am Abend einig: Punkten konnten die Kandidaten vor allem, weil sie klare Haltung zeigten und die Themen angegangen sind. Da müsse sich die Bundespolitik was abschauen, meint CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, "und nicht allen alles versprechen". Das scheint aber eher an die Adresse der SPD als an seine Partei gerichtet. Auftrag an Berlin sei es laut Ziemiak, die Frage zu klären: "Wie bringen wir Klimaschutz mit wirtschaftlicher Vernunft zusammen, um den Industriestandort zu erhalten?"

Klimaschutz angehen: Ja! Nur wie?

Erste Baustelle: Klimaschutz. Am 20. September soll das Klimaschutzkonzept der Bundesregierung stehen. Noch schrauben die Parteien an eigenen Konzepten, wöchentlich werden daraus neue Ideen bekannt, vor allem die CSU beackerte den Klimaschutz mit immer neuen Vorschlägen. Zuletzt mit einer Billigflugsteuer. CSU-Generalsekretär Markus Blume sieht das als Teil des Diskussionsprozesses. CDU-Mann Ziemiak geht es offensichtlich auf die Nerven. Dass es hier noch knirschen könnte, sogar innerhalb der Union, ist an diesem Abend deutlich herauszuhören.

Konflikt 2: Die ewige Grundrente

Eine Einigung in Sachen Grundrente hätte sicher im Wahlkampf geholfen, sagt SPD-General Klingbeil. Die CDU wollte sie nicht ohne Bedürftigkeitsprüfung. Mit ihr wollte die SPD sie aber nicht. Einigung sei in Sicht, sagt Klingbeil, ohne Bedürftigkeitsprüfung. Auch hier könnte die "Lage in Berlin" also noch länger angespannt bleiben.

Die AFD will weiter polarisieren und bleibt isoliert

Der Parlamentarische Geschäftsführer der AFD Bernd Baumann legt dar, was aus seiner Sicht Grund für den AFD-Erfolg war: Die Leute hätten das Gefühl nicht mehr alles sagen zu dürfen und wollten sich "den Mund nicht mehr verbieten lassen". Er geht von einem Signal bundesweit aus: Immer mehr Menschen sagten, "wir holen uns unser Land zurück vom links-grünen Mainstream von den Altparteien". Übersetzt heißt das: die AFD ist mit extremen Positionen und extremer Polarisierung in Sachsen und Brandenburg gut gefahren. Das Modell will sie weiter zur Anwendung bringen. Allerdings ist sie auch auf Bundesebene weiter isoliert, das wird am Abend noch einmal deutlich.