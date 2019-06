Was die GroKo in der Nacht beschlossen hat – und was nicht

Einigung bei der Grundsteuer

Der Streit über die milliardenschwere, für Städte und Gemeinen existenziell wichtige Grundsteuer ist offenbar vom Tisch. Der Koalitionsausschuss hat "in allen substanziellen Fragen" Einigkeit erzielt. Schon am Donnerstag hatte die ARD von einer Einigung berichtet; am Freitag stellte Kanzlerin Merkel einen Kabinettsbeschluss bereits in dieser Woche in Aussicht.

Jetzt macht der Koalitionsausschuss deutlich: Die Neuregelung zur Grundsteuer soll vor der Sommerpause, also noch im Juni, zum ersten Mal im Bundestag beraten werden. Wie der Kompromiss aussieht, steht nicht in dem Papier.

Denkbar ist, dass die Höhe der Grundsteuer künftig grundsätzlich vom Wert des Grundstücks (und des darauf stehenden Gebäudes) abhängt, die Bundesländer (wie von Bayern gefordert) das aber anders regeln können.

Grundrente - weiter Unklarheit

Bei der Grundrente bleibt der Streit ungelöst. Knackpunkt ist die Bedürftigkeitsprüfung.

Union und SPD wollen die Bezüge von Rentnern, die 35 Jahre ins System eingezahlt und trotzdem nur Anspruch auf einen Mini-Rente haben, aufstocken. Die SPD will diese Grundrente ohne Bedingungen auszahlen, während CDU und CSU, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, auf eine Bedürftigkeitsprüfung pochen: Die Grundrente soll demnach nur bekommen, wer sie auch wirklich braucht.

Solidaritätszuschlag soll entfallen - für die Mehrheit

Wie schon am Freitag bei der gemeinsamen Sitzung der Geschäftsführenden Fraktionsvorstände klar geworden ist, hat sich hier die SPD durchgesetzt: Der Solidaritätszuschlag entfällt ab 2021 für die meisten – aber nicht für alle. Die einkommensstärksten zehn Prozent müssen den Soli erst einmal weiter zahlen. Im Koalitionsausschuss wurde jetzt vereinbart, dass Finanzminister Scholz (SPD) bis Ende August einen Gesetzentwurf vorlegen soll.

Bezahlbares Wohnen - Absichten keine Details

Die große Koalition bekennt sich zu den Zielen, für mehr bezahlbaren Wohnraum, zusätzliche Wohneinheiten und ökologisches Wohnen zu sorgen – nennt in ihrem Beschlusspapier aber keine Details. Für Ende August kündigt sie für diesen Themenbereich "ein Paket" an.

Klimaschutz - Gesamtkonzept angekündigt

Auch beim Klimaschutz bleiben die Spitzen von Union und SPD vage. In der zweiten Septemberhälfte soll ein "tragfähiges Gesamtkonzept" vorliegen, das aufzeigen soll, wie Deutschland sein CO2-Einsparziel für das Jahr 2030 einhalten kann.