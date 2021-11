Was die Ampel-Koalition für Familien tun will

Die neue Dreier-Koalition will die Gesetze an die neuen Realitäten in den Familien anpassen. Man wolle der "gesellschaftlichen Wirklichkeit Rechnung tragen", heißt es im Koalitionsvertrag. Dazu gehört die lange diskutierte Reform des Familienrechts.

Mehrfache Versuche, das Sorgerechts- Unterhalts- und Abstammungsrecht an moderne Familien anzupassen, scheiterten in der Vergangenheit am Widerstand der bisherigen Koalitionspartner CDU und CSU. Angemahnt wurde die Reform von Expertinnen und Experten schon lange, da es gesetzliche Lücken gebe für neue Familienkonstellationen, die das bisherige Gesetz nur unzureichend erfasse.

Soziale Elternschaft aufgewertet

Patchwork-Familien werden künftig gestärkt, indem das "kleine Sorgerecht" für soziale Eltern ausgeweitet wird. Künftig kann es neben den leiblichen bis zu zwei weitere Elternteile geben. Die doppelte Mutterschaft für lesbische Paare soll künftig möglich sein.

Und die FDP hat sich mit ihrem Vorschlag einer sogenannten "Verantwortungsgemeinschaft" durchgesetzt: Menschen sollen künftig – rechtlich garantiert - füreinander einstehen können, auch jenseits von Familien- oder Liebesbeziehungen.

Mehr Rechte für Scheidungsväter

Umstritten war in der Vergangenheit auch die Reform des Sorge- und Unterhaltsrechts. Auch hier treffen sich FDP und Grüne mit ihren Positionen. Künftig sollen Scheidungsväter, die ihre Kinder auch betreuen, bessergestellt werden. Sie sollen ihre betreuungsbedingten Mehrbelastungen steuerlich absetzen können, auch sollen die Betreuungsanteile der Partner beim Unterhalt berücksichtigt werden.

Das Wechselmodell soll auf Wunsch der FDP im Mittelpunkt stehen – das bedeutet, dass sowohl Vater als auch Mutter ihre Kinder im Wechsel betreuen. Alleinerziehenden-Verbände hatten diese Maßnahmen in der Vergangenheit vehement abgelehnt, weil sie befürchten, dass dies zur finanziellen Schlechterstellung alleinerziehender Mütter führen könnte.

Reform der familienpolitischen Leistungen

Ein weiterer familienpolitischer Dauerbrenner, der schon in der Vergangenheit von Expertinnen und Experten, aber auch von FDP und Grünen vielfacht angemahnt wurde: Die vielen familienpolitischen Leistungen - wie zum Beispiel Kindergeld, Kinderzuschlag oder die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket - sollen gebündelt werden und einfacher zu beziehen sein.

Durch eine einkommensabhängige "Kindergrundsicherung" will die Dreier-Koalition Kinder aus der Armut holen.

Familienbesteuerung statt Ehegattensplitting

Ein eigenes Kapitel widmen SPD, FDP und Grüne dem Thema "Gleichstellung". Das viel kritisierte Ehegattensplitting soll zu einer Familienbesteuerung reformiert werden – bisher "belohnte" das Splitting eher traditionelle Ehen, bei denen ein Partner mehr als der andere arbeitet.

Der Koalitionsvertrag betont auch das "Selbstbestimmungsrecht der Frauen" in Fragen der Abtreibung. Gestrichen werden soll der umstrittene Paragraph 219a. Er verbietet es bislang Ärzten, die Abtreibungen vornehmen, darüber öffentlich zu informieren. Dieses sogenannte "Werbeverbot" wird es künftig nicht mehr geben.

Wahlalter ab 16

Gestärkt werden sollen künftig auch Kinder und Jugendliche. Viel diskutiert – und in der letzten Legislaturperiode am Widerstand der Union gescheitert – war das Thema Kinderrechte. Jetzt sollen die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden.

Das Wahlalter soll auf 16 Jahre gesenkt werden. Dies gilt zunächst für die Wahlen zum Europäischen Parlament. Auch für die Bundestagswahlen soll das Wahlalter abgesenkt werden auf 16. Dafür sei aber eine Grundgesetz-Änderung nötig.

Insgesamt sollen die Belange Jugendlicher und Kinder in der Politik mehr berücksichtigt werden, versprechen die Koalitionäre, sie sollen mehr Mitspracherechte erhalten.