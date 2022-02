Was der Ukraine-Krieg für Chinas Ansprüche auf Taiwan bedeutet

Nicht nur Russland leitet einen – international nicht anerkannten – Anspruch auf das Nachbarland Ukraine ab. Auch China geht davon aus, dass Taiwan zum Riesenreich dazugehört - und macht das auch immer wieder unmissverständlich deutlich. Noch nicht klar ist, was China für sich aus der russischen Invasion der Ukraine ableitet. Ausdrücklich will China beispielsweise nicht von einer Invasion sprechen. Zugleich betonte das Pekinger Außenministerium aber auch die Unantastbarkeit territorialer Souveränität - in Anspielung auf das eigene Beharren, Taiwan als Teil der Volksrepublik zu betrachten.

"Die Souveränität und territoriale Integrität aller Länder sollte respektiert und gewahrt werden", sagte der chinesische Außenamtssprecher Wang Wenbin am Freitag. Gleichzeitig sehe man auch, dass die Ukraine-Frage ihre eigenen komplexen und speziellen historischen Grundlagen habe. "Und wir verstehen Russlands legitime Bedenken in Sicherheitsfragen", fügte er hinzu.

China: Ukraine und Taiwan nicht vergleichbar

Außenminister Wang Yi hatte schon bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu Mäßigung und Diplomatie aufgerufen. Taiwan fürchtet den großen Nachbarn jedoch und hat seine Sicherheitsorgane in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Die Befürchtung: Leitet China aus der westlichen Reaktion auf die russische Invasion der Ukraine ab, selbst gegen Taiwan vorgehen zu können?

Die Sprecherin des chinesischen Außenministerium Hua Chunying wies am Donnerstag Vergleiche zwischen der Ukraine und Taiwan weit von sich: Taiwan sei schon immer ein untrennbarer Teil des chinesischen Territoriums. Das Prinzip, dass es nur ein China gebe, sei international anerkannt. Alle Bestrebungen nach taiwanischer Unabhängigkeit führten in eine Sackgasse, so Außenamtssprecherin Hua.

Merz: China schaut genau, wie stark der Westen ist

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hatte vor einem "Informationskrieg" gewarnt und Sympathien für die Ukraine betont. CDU-Chef Friedrich Merz schrieb auf Twitter: "China schaut genau darauf, ob Amerikaner und Europäer noch die Kraft haben, ihre Freiheit und ihre wertebasierte Ordnung zu verteidigen. Die Taiwan-Frage steht im Raum."

Peking hält Taiwan für eine abtrünnige Provinz

Peking betrachtet die Insel, die etwa so groß ist wie Baden-Württemberg, als abtrünnige Provinz. Hintergrund: Im Bürgerkrieg 1949 floh die Führungsspitze der Nationalpartei Guomindang vor den siegreichen Kommunisten nach Taiwan und errichtete dort eine eigene Regierung. Die UNO beschloss 1971, die kommunistische Volksrepublik als einzigen legitimen Vertreter Chinas zu behandeln.

Seitdem ist Taiwan isoliert und in vielen internationalen Organisationen kein offizielles Mitglied mehr – bei olympischen Spielen etwa firmiert die taiwanesische Mannschaft als "Chinese Taipeh". Taiwan wird schon seit den späten 80er Jahren nach demokratischen Prinzipien regiert. Wirtschaftlich ist die Insel stark, vor allem im Technologiesektor – etwa in der Produktion von Speicherchips. Für die Volksrepublik ist Taiwan der fünftwichtigste Handelspartner.

An Litauen ein Exempel statuiert

Trotzdem ist die diplomatische Empfindlichkeit extrem: Als Litauen im November 2021 ein offizielles Taiwan-Büro eröffnete, strich Peking kurzerhand Litauen von seiner Zoll-Liste und zog seinen Botschafter ab. Die Folge - nur noch extrem eingeschränkter China-Handel mit dem baltischen Land. Und die Drohung von Sanktionen an alle internationalen Firmen, die mit Litauen arbeiten, beispielsweise durch das Verwenden von Bauteilen made in Litauen. Die EU hat ein Verfahren vor der Welthandelsorganisation gegen China wegen dieser Diskriminierung eingeleitet.

Militärische Provokationen Chinas gegenüber Taiwan nehmen zu

Militärische Schutzmacht von Taiwan sind die USA. Das Säbelrasseln zwischen Peking und Taipeh nimmt seit etwa zehn Jahren stetig zu, vor allem mit Jets, die Richtung Taiwan übers Meer fliegen. Im Januar allein waren es 39 Militärflugzeuge. Seit der russischen Invasion der Ukraine sind aber bislang keine derartigen militärischen Bewegungen beobachtet worden. Westliche Experten sind zwar überzeugt davon, dass Peking genau beobachtet, wie sich der Westen gegenüber der Ukraine verhält. Aber mit einer bevorstehenden Invasion der Insel rechnen nicht viele.

So sagte China-Experte Steve Tsang von der University of London gegenüber CNN: "Ich glaube nicht, dass China in diesem Jahr mit Gewalt gegen Taiwan vorgeht." Im Herbst will Präsident Xi Jinping beim KP-Kongress eine historische dritte Amtszeit antreten. Ein militärisches Abenteuer mit unsicherem Ausgang sei da ein zu großes Risiko, glaubt der Wissenschaftler. Die Hongkonger Zeitung South China Morning Post kommentierte: Krieg in Litauen "würde die Nato wieder stärken und die EU dazu zwingen, sich wieder hinter Amerika zu sammeln."