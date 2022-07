Was der Schutzschild für Energieunternehmen bedeutet

Eigentlich müssen öffentliche Gebäude ab 26 Grad heruntergekühlt werden oder eine Mindesttemperatur von 20 Grad haben, sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach der Debatte im Bundestag. Diese Regel werde angesichts rückläufiger Gaslieferungen aus Russland in seinem Ministerium ausgesetzt. "Dann müssen wir eben schwitzen", sagt der Vizekanzler. Zuvor hatte die Bundesregierung drei Änderungen im Energiesicherungsgesetz verabschiedet, die noch am Freitag vom Bundestag beschlossen werden sollen. Das Ziel: eine gesetzliche Grundlage schaffen, sollten die prognostizierten Engpässe beim Gas Wirklichkeit werden.

Energiesicherheitsgesetz: Was ändert sich?

Die Basis hierfür soll das sogenannte Energiesicherungsgesetz schaffen. Es stammt aus Zeiten der Ölkrise in den 1970er Jahren. "Angesichts der Notlage, in der wir uns in Deutschland und Europa befinden, ist es im Frühjahr wiederentdeckt worden", sagt Habeck. Da damals noch nicht davon auszugehen war, dass Russland den Deutschen den Gashahn abdrehen würde, habe man nachjustieren müssen. Aber nochmal einen Schritt zurück.

Warum ist Uniper in Bedrängnis geraten?

Aus Russland kommen seit Wochen nur noch ein Bruchteil des vereinbarten Gases bei den Energieversorgern an. Weil die aber ihren Kunden gegenüber verpflichtet sind, müssen die Unternehmen teure Gasmengen aus anderen Quellen einkaufen. Das hat vor allem den Energieversorger Uniper in massive Bedrängnis gebracht.

Habeck will Dominoeffekt vermeiden

"Wir werden nicht zulassen, dass wir einen systemischen Effekt im deutschen und europäischen Gasmarkt bekommen", sagt Habeck. Sonst wären andere Firmen auch betroffen und die Versorgungssicherheit könnte womöglich gefährdet werden. Wichtig sei, dass das Kabinett weitere Möglichkeiten für Eingriffe auf den Weg gebracht habe. "Ob und welche wir nutzen, ist abzuwarten." Habeck hatte bereits vor Tagen, von einem drohenden "Lehman-Brothers-Effekt im Energiesystem" gewarnt.

Welche Neuerungen enthält das Energiesicherheitsgesetz?

Habeck spricht von drei Instrumenten, die einen "Dominoeffekt" verhindern sollen. So müsse es künftig möglich sein, eine Umlage zu schaffen, die es den Energieunternehmen ermöglicht, die Preise gerechter zu verteilen. Dies müsste zuvor allerdings von den zuständigen Behörden beschlossen werden und greife nicht automatisch, so Habeck. Außerdem soll das in der Corona-Pandemie geschaffene Instrument, mit dem Unternehmen staatlich gestützt werden können, verlängert werden. Dann könnte Uniper, wie die Lufthansa, mit Milliardenhilfen unterstützt werden. Außerdem sollen im Falle eines Gasmangels Einsparungsmaßnahmen über eine entsprechende Verordnung erlassen werden können.

Vorbehalte aus Bayern

Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) sieht die Neuerungen im Gesetz skeptisch. "Man muss aufpassen, dass man am Ende nicht zu einer ganz großen Verstaatlichung kommt. Das Grundproblem bleibt, nämlich, dass die gesamte Richtung nicht stimmt, die Richtung heißt Ersatz zu besorgen."

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hält nichts von den Plänen der Bundesregierung. Er bezeichnete die Maßnahmen als nicht ausreichend. Letztlich werde man in den nächsten Tagen über die Verstaatlichung von Gasunternehmen sprechen. Etwas versöhnlicher gibt sich FDP-Politiker Christian Dürr. Er verteidigt das Beteiligungspläne der Ampel: "Das fällt Marktwirtschaftlern nie leicht, aber wir dürfen nicht sehenden Auges in eine Energielücke im Winter laufen."