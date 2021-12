Vertrautes Terrain: Was Scholz in Brüssel schon geschafft hat

Dass in Brüssel dicke Bretter zu bohren sind und die Kompromisse nicht immer toll aussehen, das weiß Olaf Scholz schon, bevor er zu seinem ersten EU-Gipfel als Bundeskanzler kommt. Knapp vier Jahre lang hat Scholz als Bundesfinanzminister in Europas Hauptstadt verhandelt – zum Beispiel über eine EU-weite Steuer auf Börsengeschäfte.

Gescheiterte Verhandlungen

Damals meinte er, es sei ein merkwürdiger Vorgang, dass man alle möglichen Umsätze in Europa besteuere, aber gerade Finanztransaktionen nicht. Das fanden allerdings nicht alle EU-Staaten merkwürdig. Einige bremsten und Scholz musste von seiner Ankündigung abrücken, mit Einnahmen aus einer Börsensteuer die Grundrente zu bezahlen.

Auch die geplante Bankenunion als Folge der Finanzkrise blieb unvollendet – der Widerstand in der EU gegen eine gemeinsame Einlagensicherung für Sparguthaben ist groß. Die könnte bei Bankenpleiten die Konten der Bürger schützen.

Mindeststeuer als Erfolg

Mehr Erfolg hat Scholz bei einer globalen Mindeststeuer für Unternehmen – für den Sozialdemokraten ein Prestigeprojekt. "Die Staaten", so Scholz, "waren immer weniger in der Lage, selbst zu bestimmen, wie sie eine faire, gerechte und moderate Besteuerung von Unternehmen zustande bringen, sondern mussten immer auf andere schielen".

Mit diesem Wettbewerb nach unten ist in zwei Jahren Schluss: Großkonzerne sollen dann auf ihre Gewinne mindestens 15 Prozent Steuern zahlen.

Renommee: der Corona-Wiederaufbaufonds

Das Meisterstück kommt im Frühjahr 2020: Die Corona-Pandemie stürzt Europa in seine tiefste Wirtschaftskrise. Scholz und sein französischer Kollege Bruno Le Maire schlagen einen Wiederaufbaufonds vor, aus dem nicht nur Kredite an die Mitgliedsstaaten fließen sollen, sondern auch Zuschüsse.

Der Franzose Le Maire nennt Scholz seinen Freund, mit dem er über Monate perfekt zusammengearbeitet habe. Immerhin beendet der Bundesfinanzminister jetzt Deutschlands fiskalische Knauserigkeit aus den Zeiten der Schuldenkrise. Es sei gut für den Konsens in Europa, dass Deutschland und Frankreich einen gemeinsamen Vorschlag zu dieser Angelegenheit machten, so Scholz.

Der Hamilton-Moment

Jetzt geht, was vor der Pandemie undenkbar schien: Die EU-Kommission gibt im Namen der Mitgliedstaaten Anleihen in dreistelliger Milliardenhöhe aus und nimmt dafür Schulden auf, die mit eigenen Einnahmen getilgt werden sollen.

Ein Hamilton-Moment, sagt Scholz in Anspielung auf den ersten US-Finanzminister Alexander Hamilton, der 1790 dem Zentralstaat erlaubte, eigene Einnahmen zu erzielen und Schulden zu machen.

Scholz bezeichnete das als "fiskalischen Durchbruch, der dazu führt, dass die lange ersehnte Fiskalunion in Europa zustande kommt". Und darum sei es auch richtig, an den ersten amerikanischen Finanzminister zu erinnern, der die fiskalische Kraft des Bundesstaates in den USA geschaffen habe, so Scholz weiter.

Rote Linie: die EU-Stabilitätskriterien

Der Corona-Fonds kommt den Euro-Bonds ziemlich nahe, die Berlin während der Schuldenkrise kategorisch abgelehnt hat. Auf andere französische Avancen reagiert der Hanseat Scholz allerdings kühler – etwa auf die Forderung aus Paris, die EU-Schuldenregeln zu ändern, die noch bis Ende kommenden Jahres ausgesetzt sind.

Dem steht Scholz skeptisch gegenüber: Man habe in dieser Krise gesehen, dass es wichtig sei, Stabilitätskriterien zu haben und dass die Geltenden ein großes Maß an Flexibilität einräumten, so der damalige Bundesfinanzminister.

Ein großes Maß an Flexibilität braucht Olaf Scholz auch künftig in Brüssel. Viele EU-Partner setzen jedenfalls darauf, dass die Überschrift des Koalitionsvertrages "Mehr Fortschritt wagen" auch für die Europapolitik der neuen Bundesregierung gilt.