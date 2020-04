Was der Ethikrat zu Triage und Exit-Strategien empfiehlt

Das deutsche Gesundheitssystem müsse auf die absolute Notsituation in der Corona-Krise vorbereitet sein. Gleichzeitig sollen Politik und Öffentlichkeit jetzt schon eine Debatte über die möglichen Lockerungen der Schutzmaßnahmen führen - so lauten die Empfehlungen des Deutschen Ethikrates, die Ende März veröffentlicht wurden. Der Ethikrat ist ein Gremium, das unter anderem aus Naturwissenschaftlern, Theologen und Medizinern besteht.

Noch ist keine rasche Lockerung in Europa abzusehen. Im Gegenteil: Die Gesundheitssysteme in Italien und Frankreich sind überfordert. In manchen Regionen muss das Personal angesichts der knappen Ressourcen entscheiden, wer eine lebensrettende Behandlung bekommt und wer nicht. Falls es auch in Deutschland zu solchen Extremfällen kommt, sollen die Empfehlungen des Ethikrats Orientierung geben.

Auswahl anhand medizinischer Erfolgsaussichten

Wer wird zuerst behandelt? Wer hat schlechtere Chancen zu überleben? Diese Priorisierung der Patienten wird teilweise in Katastrophenfällen und bei großen Notfällen angewandt. Ärztinnen und Ärzte nennen den Vorgang "Triage". Jetzt, in der Corona-Krise könnte es in Deutschland dazu kommen, dass die Anzahl der Intensivbetten und Beatmungsgeräten nicht ausreicht. Doch es ist gesetzlich nicht geregelt, wie Mediziner in einer solchen Situation entscheiden können oder müssen.

Sieben medizinische Fachgesellschaften haben daher Ende März ein Dokument veröffentlicht - mit ihren Empfehlungen für eine Triage-Situation in der Pandemie. Der Kernpunkt: Wenn es zur Überlastung des Systems in der Pandemie komme, sollte nach dem Kriterium der medizinischen Erfolgsaussicht entschieden werden. Dabei spielen solche Faktoren, wie der Schweregrad der Erkrankung und der allgemeine Gesundheitszustand eine Rolle.

Buyx: "Staat darf in solchen Situationen keine Kriterien vorgegeben"

Die Kriterien der Fachgesellschaften sind "ein Leitfaden, der klare, transparente und auch begründete Kriterien vorlegt. Für eine Situation, von der wir immer noch hoffen, dass sie nicht eintreten wird", sagt Alena Buyx, Mitglied des Deutschen Ethikrats und Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der Technischen Universität München. Neben diesen Kriterien der Fachgesellschaften hat der Ethikrat ebenfalls eine Ad-hoc-Empfehlung formuliert.

Zum Beispiel für die Situationen, wenn Beatmungsgeräte nicht für alle ausreichen und das Personal abwägen muss, Patienten von den Geräten zu nehmen - zugunsten von anderen mit größeren Erfolgsaussichten. "Sollten Kolleginnen und Kollegen in so eine Situation kommen, wäre sie ethisch die schwierigste", so Buyx. "Da sagt der Ethikrat: Der Staat darf in solchen Situationen keine Kriterien vorgeben. Weil der Staat nicht über Leben in dieser Art und Weise abwägen darf. Gleichzeitig sagen wir, dass es tatsächlich möglich ist, dass es zu solchen Entscheidungen kommen muss. Das sollte dann nach transparenten, gut begründeten Kriterien passieren. Wir verweisen da auf die Fachgesellschaften."

Kein Leitfaden, sondern ethische Orientierung

Was bei der Auswahl keine Rolle spielen darf: Ob jemand eine Familie zu versorgen habe, eine Behinderung hat oder aus einem bestimmten Land kommt. Auch nicht das Alter der Person. "Alter darf und sollte in Deutschland kein Kriterium sein, auch abstrakte Altersgrenzen sind unzulässig", betont Buyx. Die Empfehlungen des Ethikrates sind dabei kein grünes Licht und kein Leitfaden für das Triage-Verfahren. Sie wollen vielmehr eine ethische Orientierung bieten, die das medizinische Personal entlasten soll.

"Nie zu früh, über Kriterien für Öffnungen nachzudenken"

Eine weitere ethische Debatte hat sich auch angesichts möglicher Exit-Strategien entfacht. "Es ist zu früh, Öffnungen jetzt vorzunehmen. Aber es ist nie zu früh, über Kriterien für Öffnungen nachzudenken", hatte der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Peter Dabrock, in der vergangenen Woche vor Journalisten gefordert. Auch Buyx hält es für falsch, solche Überlegungen nicht offen zu kommunizieren: "Wir sollten darüber sprechen, dass an den Öffnungsperspektiven gearbeitet wird. Um den Menschen auch Hoffnung zu geben, um die Motivation und das Durchhaltevermögen zu stärken. Damit wir noch alle dranbleiben und die Maßnahmen weiter durchziehen."

Was ebenfalls nicht aus dem Blick geraten darf, ist die Frage, ob die physischen und sozialen Auswirkungen des Lockdowns tragbar sind. Es bleibe wichtig, die Maßnahmen stets kritisch zu hinterfragen, so Buyx: "Denn je länger der Lockdown andauert, desto mehr müssen die Interessen von Betroffenen berücksichtigt werden, also die wirtschaftlichen, sozialen, psychologischen Folgen. Das wird immer wichtiger, je länger der Lockdown andauert."

Kritik an der Krisenkommunikation der Regierung

Die bisherige Krisenkommunikation der Politik bezeichnete Dabrock als "verbesserungsfähig". Laut Buyx geht es in diesem Zusammenhang darum, mehr inhaltliche und praktische Dinge in den Blick zu nehmen – statt nur über die möglichen Exit-Termine zu sprechen. "In den letzten Wochen wurde vor allem darüber diskutiert, ob jetzt am 14. April das Gespräch stattfindet oder ob es jetzt am 20. zur Lockerung kommt - es wurde also ständig über Daten diskutiert. Das ist auch wichtig. Aber mindestens genauso wichtig ist es, darüber nachzudenken, welche Maßnahmen und wie gelockert werden. Das sind eben diese Öffnungsperspektiven."