Was das "Ende der epidemischen Lage" bedeutet

Am Mittwoch haben die Ampel-Verhandler in Berlin für eine Überraschung gesorgt: Parallel zum Start der Koalitionsverhandlungen haben sie ihren Corona-Plan für die kommenden Monate vorgestellt.

Demnach soll die "epidemische Lage nationaler Tragweite" am 24. November auslaufen. So hatte es wenige Tage zuvor auch Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gefordert. Er will damit, so sehen es manche Beobachter, das Ende seiner Amtszeit mit einer guten Nachricht krönen.

Kein Lockdown und keine Schulschließungen mehr

Konkret wollen die Ampel-Verhandler einen Teil des Infektionsschutzgesetzes stilllegen, nämlich den Paragrafen 28a/1. Darin sind unter anderem harte Schutzmaßnahmen geregelt, mit denen Bund und Länder bisher eine Corona-Ausbreitung verhindern können. Es geht etwa um Ausgangsbeschränkungen, Veranstaltungs- und Reiseverbote oder Schulschließungen.

Die Maßnahmen können nur getroffen werden, solange die "epidemische Lage nationaler Tragweite" gilt. Läuft diese Ende November aus, dann bedeutet das: Lockdown, Schulschließungen und Ausgangssperren können nicht mehr eingeführt werden. Auch die Homeoffice-Pflicht soll dann enden.

Dirk Wiese von der SPD findet das richtig, weil die Maßnahmen "in der aktuellen Situation unverhältnismäßig" seien. Schon im August, als die alte Bundesregierung die epidemische Lage nationaler Tragweite noch einmal um drei Monate verlängert hatte, hatten Grüne und FDP dies abgelehnt.

Übergangslösung bis Ende März

Für die Zeit ab Ende November soll nach dem Willen der Ampel-Verhandler bis Ende März 2022 eine viermonatige Übergangslösung gelten. Im Rahmen derer können die Bundesländer je nach Infektions-Lage eigenständig bestimmte Corona-Maßnahmen umsetzen.

Aus manchen Ländern kommt Kritik, etwa von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der glaubt: Die Vorschläge der Ampel-Verhandler gingen zwar in die richtige Richtung, seien aber nicht ausreichend. Söder hätte gerne mitgeredet, wie zuletzt üblich im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenzen mit der Kanzlerin.

Corona-Maßnahmen sind weiterhin möglich

Der 25. November werde kein "Freedom Day", sagen die Ampel-Partner – also kein Tag der Freiheit, wie er in Großbritannien gefeiert worden ist, als die Corona-Beschränkungen fielen. Ab Ende November sollen die Bundesländer stattdessen eben einen abgespeckten Katalog an möglichen Maßnahmen an die Hand bekommen.

So dürfen die Länder weiterhin eine Maskenpflicht erlassen und bei Veranstaltungen Kontaktdaten erfassen oder Zugangsbeschränkungen wie 3G vorschreiben. Diesen "Instrumentenkasten" lege man den Ländern auf den Tisch, sagt Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, damit sie je nach Infektionsgeschehen auch handeln können. Wie der Werkzeugkasten konkret aussehen soll, das will die Ampel demnächst festlegen. Spätestens mit Frühlingsbeginn 2022 sollen dann alle Maßnahmen enden.

Kritik aus dem Kanzleramt

Einige bezeichnen die Ankündigung der Ampel als falsches Signal, nach dem Motto: Wenn erstmal keine epidemische Lage nationaler Tragweite mehr herrscht, dann nimmt Corona niemand mehr ernst. Noch-Kanzleramtschef Helge Braun von der CDU fehlt "der aktuelle Blick auf die wieder angespanntere Corona-Lage" – nicht nur, was die Neuinfektionen, sondern auch die Krankenhauseinweisungen angeht.

Tatsächlich klagen Intensivmediziner über voller werdende Intensivstationen. Gleichzeitig haben sich aber auch viele Unions-Politiker immer wieder dafür ausgesprochen, dass es auf keinen Fall mehr Lockdowns oder Schulschließungen geben soll.

Vieles hängt von den Impfungen ab

Ob die abgespeckten Maßnahmen ab Ende November ausreichen werden, um die Corona-Lage unter Kontrolle zu halten, ist offen. Entscheidend dürfte sein, ob sich noch mehr Menschen gegen Corona impfen lassen: Das Gros der Intensivpatienten ist ungeimpft.

Eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums zeigt allerdings, dass sich zwei Drittel der bisher Ungeimpften zeitnah auch nicht impfen lassen wollen. Sie zweifeln an Sicherheit und Wirksamkeit der bisher verfügbaren Impfstoffe.

Helfen die klassisch hergestellten Impfstoffe?

Trotzdem ist man im Bundesgesundheitsministerium "guten Mutes, dass wir den ein- oder anderen noch überzeugen können" von der Impfung, so ein Sprecher heute in Berlin. Helfen könnte die Zulassung eines "klassisch" hergestellten Impfstoffs – etwa der Protein-basierte Impfstoff der Firma Novavax, den die Europäische Arzneimittelbehörde EMA bereits prüft, oder der Totimpfstoff der Firma Valneva, der in Studien vielversprechende Ergebnisse gezeigt hat.

Die Mehrheit der Befragten gaben in der Umfrage an, dass sie einem solchen Impfstoff mehr vertrauen als den relativ neuen mRNA-Impfstoffen von BioNTech und Moderna.

Spahn bewirbt Booster-Impfung für alle

Gleichzeitig macht Noch-Bundesgesundheitsminister Spahn Werbung für die Booster-Impfung. Vorbild sei für ihn Israel, wo bereits jeder eine dritte Impfung erhalten könne. Dort haben sich die Infektionszahlen nach einem starken Anstieg im September fast wieder normalisiert. Die Ständige Impfkommission Stiko empfiehlt die dritte Impfung nur für Personen über 70 Jahre und für Menschen mit Vorerkrankungen.

Doch auch "für alle anderen" sei das schon möglich, so das Bundesgesundheitsministerium, das – wie schon bei der Impfung für Jugendliche – der STIKO-Entscheidung vorausprescht.

Das Robert Koch-Institut sieht derzeit auch noch ein anderes Problem: zu viele Kontakte. Auch Geimpfte können sich infizieren und das Virus weitergeben. Gleichzeitig setzen viele Bars, Restaurants und Clubs auf die 2G-Regel; drinnen darf ohne Abstand oder Maske getanzt und gefeiert werden. Das RKI fordert dazu auf, Kontakte möglichst wieder zu beschränken.