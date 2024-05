Was darf Europa? Die EU und was sie können soll

Europa betrifft uns alle und Europa sind wir alle. Das war zu spüren, als die Regensburger Domspatzen im historischen Reichsaal zu Regensburg die Europahymne sangen. "Alle Menschen werden Brüder", wie es im Text heißt, das sollte am Bayerischen Europatag die Botschaft transportieren, dass die EU das verbindende Element für Europa ist. Damit sich der Kontinent gegenüber den USA und Asien behaupten kann: wirtschaftlich, die Menschenrechte achtend und wenn es sein muss, auch wehrhaft.

Subsidiarität als allgemeiner Grundsatz

Gleichzeitig aber schwelt überall in Europa die Sorge, die EU könne mit ihren Regeln und ihrer übergeordneten Macht den Kontinent überfluten und den Ländern der Gemeinschaft, sowie den Regionen, zu denen auch Bayern zählt, ihre Identität rauben. Dabei ist eigentlich alles ganz klar geregelt, nämlich durch das Prinzip der Subsidiarität.

Das Subsidiaritätsprinzip im EU-Vertrag besagt grundsätzlich, dass sich die EU nicht einmischen darf, wenn eine Angelegenheit national, regional oder lokal geregelt werden kann. Genauso eindeutig steht geschrieben, wo die EU alleine und ausschließlich zuständig ist. Das gilt für die Währungspolitik rund um den Euro, für die Zollunion, für Wettbewerbsregeln, für den Handel und für internationale Abkommen.

Sollte sich Europa mehr um die großen Dinge kümmern?

Der bayerische Europaminister kann das alles nachvollziehen. Eric Beißwenger (CSU) ist an diesem Europatag in Regensburg als Gastgeber dabei. Die EU, sagt er, habe vor allem Auswirkungen auf die bayerische Wirtschaft. Mehr als die Hälfte aller bayerischen Exporte geht in die Länder der EU. Das verkündet die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) jedes Jahr voller Stolz.

vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt sagt aber auch: "Wir brauchen eine EU, die sich auf ihre wesentlichen Aufgaben konzentriert. Mehr Europa im Großen und weniger Europa im Kleinen." Internationale Zusammenarbeit ist so ein "Europa im Großen" und die zahlt sich aus.

Dafür steht ja auch dieser Saal in Regensburg, in dem von 1663 bis 1806 der immerwährende Reichstag so etwas wie das politische Zentrum Europas war. "Mit einem florierenden Handel über die Donau, mit kulturellen Impulsen aus anderen Ländern und mit einer weltläufigen Atmosphäre", so die Oberbürgermeisterin von Regensburg, Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) beim Festakt.

Die EU: für viele nur ein Bürokratiemonster

Und dann spricht sie von den Sorgen und Ängsten der Menschen, die die EU vor allem als Bürokratiemonster wahrnehmen und die durch das Dickicht von Vorschriften gar nicht mehr erkennen, dass Europa weit mehr ist als Behörden, Gesetze und Bürokratie.

Das alles sorgt auch draußen für Gespräche, an diesem sonnigen Tag in der Regensburger Altstadt. Aneinandergereiht wie Perlen präsentieren sich in der mit Kopfsteinen gepflasterten Fußgängerzone die Institutionen der EU, Verbände, Parteien und Europavereine. Drei Botschaften sind dort herauszuhören: Geht zur Wahl, denn Europa betrifft uns alle. Die EU-Gemeinschaft steht für Demokratie und Freiheit. Aber die EU hat auch ihre Grenzen.

Bauernproteste: "Bis hierher und nicht weiter"

Es gibt laut EU-Vertrag auch geteilte Zuständigkeiten: die Sozialpolitik zum Beispiel, Umwelt, Verbraucherschutz, Verkehr, sowie Landwirtschaft und Forsten. Bei diesen Themen teilt sich die EU die Verantwortung mit den Mitgliedsstaaten. Das macht die Sache nicht einfacher. "Das haben sie im Sommer bei den Bauernprotesten gemerkt", sagt Europaminister Beißwenger.

"Auslöser war die Steuergesetzgebung beim Diesel", so Beißwenger, "aber dann gab es einen Flächenbrand in Europa. Das war ein Zeichen, wo man gesehen hat, bis hierher und nicht weiter. Wenn mehr als die Hälfte der Gesetzgebung zu Landwirtschaft und Umwelt aus Brüssel kommt, dann ist das zu viel. Und dann müssen wir einfach wieder klarmachen, dass in der Region entschieden werden muss, was man in der Region entscheiden kann."