Was darf die alte Regierung jetzt noch?

Der Bundestag ist brechend voll bei der gestrigen "konstituierenden Sitzung": Mit 736 Abgeordneten kommen dort ab jetzt so viele Parlamentarier im Plenarsaal zusammen wie nie zuvor in 72 Jahren Bundestag. Doch aus der Perspektive der neuen Bundestagspräsidentin Bärbel Bas bleibt vorne rechts eine ganze Ecke leer: nämlich die, in der sonst immer die Bundeskanzlerin mit ihren Ministern saß. Angela Merkel und einige Minister nehmen stattdessen oben auf der Ehrentribüne Platz. Von Bundespräsident Steinmeier bekommen sie am selben Tag ihre Entlassungsurkunden überreicht.

Alte Regierung weiter "geschäftsführend" im Amt

Gleichzeitig hat Steinmeier – so wie es in Artikel 69 des Grundgesetzes steht – die Bundeskanzlerin gebeten, mitsamt ihren Ministern geschäftsführend im Amt zu bleiben. Sie sollen so lange weiterregieren, bis sich eine neue Regierung gebildet und der Bundestag einen Bundeskanzler gewählt hat. Das könnte, wenn die Ampel-Koalitionsverhandlungen erfolgreich und nach Zeitplan verlaufen, Mitte Dezember der Fall sein. Eine “Deadline”, wann eine neue Regierung gebildet sein muss, gibt es nicht.

Merkel fährt weiter auf Gipfeltreffen

Bis dahin führt die alte Regierung die Geschäfte weiter, und sie darf in dieser Zeit fast alles, was sie auch bisher durfte: Merkel darf weiter Staatsgäste empfangen und zu Gipfeltreffen reisen. Konkret steht für Merkel am Samstag der G20 Gipfel in Rom an, und kommende Woche die Weltklimakonferenz in Schottland.

Alte Regierung darf Gesetz erarbeiten - theoretisch

Theoretisch dürfte die alte Regierung auch neue Gesetze erarbeiten, alte Gesetze überarbeiten oder den Staatshaushalt einbringen. Doch das ist parlamentarisch nicht üblich. Zumal die Erfolgschancen, derlei Projekte durchzubringen, gering sind. Denn selbst, wenn die Große Koalition im Bundestag weiter über eine Mehrheit verfügt – die SPD würde die Partner Grüne und FDP verärgern, wenn sie noch kurz vor der Wahl des neuen Kanzlers wichtige Projekte mit der Union beschließen würde. Die alte Regierung ist also noch legitimiert, Vorschläge zu machen, auch um die Funktionsfähigkeit des Staates etwa in einer Krisensituation zu sichern. Aber diese Legitimation wird dünner.

Zurückhaltung ist gängige Praxis

Deshalb gilt es als gängige Praxis, dass sich eine geschäftsführende Regierung politisch zurückhält und keine neuen, politischen Grundsatzentscheidungen mehr trifft. Zurückhaltung gilt auch bei Auftritten wie auf der Weltklimakonferenz in Glasgow: Dort wird Merkel nichts sagen, was nicht im Konsens steht mit den Ideen der Ampel-Verhandler.

"Versteinerungsgebot": Keine neuen Minister mehr

Für die geschäftsführende Regierung gelten weitere Einschränkungen: Sollten Minister vorzeitig ausscheiden, darf Merkel keine neuen Minister mehr ernennen. Stattdessen muss die Arbeit von einem Mitglied der Regierung mitübernommen werden. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages spricht hier vom "Versteinerungsgebot". Die Kanzlerin kann in dieser Übergangszeit auch nicht die Vertrauensfrage im Parlament stellen oder den Bundestag auflösen. Umgekehrt kann der neue Bundestag kein Misstrauensvotum gegen Merkel einbringen.