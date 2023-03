Was bringt mehr für den Klimaschutz: Anreize oder Verbote?

Bereits Anfang 2030 wird die Erderwärmung die 1,5 Grad Grenze überschreiten. So steht es im Bericht des Weltklimarates IPCC, der am Montag veröffentlicht wurde.

Demnach hat sich die Erde bisher schon um 1,1 Grad erwärmt - Dürren, Überschwemmungen und Hitzewellen sind die Folge. Mit fortschreitender Erderwärmung werden laut Bericht die vergangenen Rekordhitzejahre zu den kühlsten innerhalb einer Generation zählen.

Die Erkenntnisse des Berichts treiben auch in Deutschland die Diskussion über klimapolitische Maßnahmen weiter an: Heizungsverbot, Tempolimit oder die E-Auto-Prämie sind nur einige der umstrittenen Themen.

Welcher Weg ist der richtige? Wie können Menschen zu klimafreundlichen Verhalten gebracht werden? Durch Anreize oder durch Verbote? Darüber diskutiert die Münchner Runde am Mittwochabend ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen.

Umweltpsychologe: "Unsere Gesellschaft basiert auf Verboten"

Für den Umweltpsychologen Gerhard Reese gibt es da kein Entweder-Oder: "Die Kombination aus Anreizen und Verboten ist durchaus schlau", sagt er. Reese ist Professor für Umweltpsychologie an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau.

Laut Reese basiert unsere gesamte Gesellschaft auf Verboten: "Es gibt Verbote, die sind sinnvoll, wenn sie Auswüchse betreffen, die einfach nicht nötig sind." Doch wer bestimmt, was nicht nötig ist?

Das müsse eine Gesellschaft aushandeln. Und nicht zu vergessen sei, dass ein Verbot im Vergleich zu anderen Regulierungsmaßnahmen, etwa Preisanstiegen, auch gerecht sei: "Da kann man sich nicht rauskaufen." Es gilt für alle. Mit einer Erhöhung von Parkplatzgebühren könnten sich beispielsweise nur wohlhabendere Menschen das noch leisten. Dann gebe es ein Gerechtigkeitsproblem.

Am besten Verbote und Anreize kombinieren

Aber auch Anreize dürften nicht außer Acht gelassen werden. Autos in der Innenstadt zu verbieten, ohne eine gute Alternative zu haben, sei beispielsweise nicht gut umsetzbar: "So wird das nicht funktionieren, es braucht eine Wahlfreiheit."

Verbote sollten so gestaltet sein, dass es Menschen trotz des Verbots möglich ist, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. "Und das geht natürlich nicht, wenn ich in dem bestehenden System einfach irgendwas verbiete. Da brauche ich dann alternative Möglichkeiten." Aktuell, so Reese, bestünde noch Handlungsspielraum zur Regulierung, sei es über Verbote, Anreize oder beides. Mit fortschreitender Klimakrise werde das jedoch schwieriger. Folglich sei die "gut belegte und kommunizierte Kombination aus Anreizen und Regelungen das, was am besten funktionieren wird".

Verantwortungsbewusstsein auf allen Ebenen nötig

Neben einer funktionierenden Anreiz-Verbotspolitik braucht es laut Reese auch ein Verantwortungsbewusstsein auf allen Handlungsebenen: "Jeder und jede kann einen Beitrag leisten, so klein er auch ist." Trotzdem könne man nicht als Individuum allein für die Klimaentwicklungen verantwortlich gemacht werden, vielmehr seien systemische Prozesse entscheidend: "Der Kern ist, dass wir einen systemischen Wandel unseres Wirtschaftens und unserer politischen Rahmenbedingungen brauchen." Und besonders reichere, westliche Industrienationen stünden dafür in der Verantwortung, zeigt sich Reese überzeugt.