Was bringt die Korridormaut für Lkw?

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter ist überzeugt: die Transitstrecke über den Brenner sei so stark befahren, weil sie zu billig ist. Tatsächlich ist die Brenner Route preisgünstiger als andere Transitstrecken über die Alpen. Der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung hat eine Modellrechnung aufgestellt: Die Strecke München - Verona kostet für einen 40 Tonner derzeit 125 Euro Maut. Auf der Schweizer Transitstrecke Basel-Chiasso sind es 236 Euro, also fast doppelt so viel.

Günther Platter plädiert dafür, dass die Deutschen den Mautpreis zwischen München und der österreichischen Grenze auf das Tiroler Niveau anheben. In Tirol liegt der Mautpreis durchschnittlich bei 80 Cent/Kilometer. In Deutschland sind es dagegen nur 16 Cent pro Kilometer.

Korridormaut ist bei Experten umstritten

Unter Verkehrsexperten ist die Korridormaut allerdings umstritten. Professor Alexander Eisenkopf von der Zeppelin Universität Friedrichshafen glaubt nicht, dass so eine Maut die Verkehrsbelastung für die Tiroler vermindern würde. Der Grund: Die Alternativ-Strecken über Frankreich und die Schweiz seien deutlich länger. Transportunternehmen hätten Probleme, für solche Strecken Fahrer zu finden. Auch aus EU-Sicht könne diese Maut juristisch problematisch sein.

"Nach heutigen EU-Rahmenbedingungen durch die Eurovignetten-Richtlinie ist es so, dass die Maut eigentlich in Höhe der Infrastrukturkosten gedeckelt ist, d.h. Infrastrukturkosten für den Bau und Verschleiß der Straßen sind zu verrechnen, aber nicht einfach Mauthöhen, die politisch gemacht sind." Professor Alexander Eisenkopf, Zeppelin Universität Friedrichshafen

Güter auf die Schiene

Auch Verkehrsexperte Heiner Mohnheim hält die Korridormaut nicht für zielführend. Die Bundesregierung und die EU müsse größer denken. Er fordert eine Verkehrswende: mehr Güter auf die Schiene.

Professor Klaus Bogenberger von der Universität der Bundeswehr München kann die Tiroler zwar verstehen, denn als kleines Land habe man wenig Möglichkeiten, gegen den internationalen Verkehr vorzugehen. Trotzdem hält er die Korridormaut erst dann für sinnvoll, wenn es Transport-Alternativen gibt.

"Im Verkehr erzielt man nur dann gute Wirkungen, wenn man Alternativen hat. In dem Fall muss der Brennerbasistunnel mit dem Konzept der rollenden Landstraße fertig sein." Professor Klaus Bogenberger

Davor würde die Korridormaut seiner Einschätzung nach vor allem zu Preissteigerungen führen, denn die Spediteure würden die Kosten wahrscheinlich umlegen. Auch Standortverlagerungen von Produktionsstätten seien denkbar.

Doch der Brennerbasistunnel ist frühestens 2028 fertig. Deutschland ist im Hintertreffen, von München bis zur österreichischen Grenze gibt es noch keine festgelegte Trasse. Professor Alexander Eisenkopf von der Zeppelin Universität Friedrichshafen kritisiert die deutsche Verkehrspolitik:

"Sonntags hat man erzählt, Güter gehören auf die Bahn. Montags hat man das vergessen. Man hat sich vielleicht auch gedacht, das mit dem Brenner-Basistunnel, das ist noch lange hin, wird wahrscheinlich eh nichts. Und jetzt reibt man sich die Augen und sieht, okay es geht voran. Und hat versäumt, an der Stelle etwas zu tun." Professor Alexander Eisenkopf, Zeppelin Universität Friedrichshafen

Eisenkopf kann sich auch vorstellen, dass Österreich die Korridormaut als Druckmittel nutzt, um bei den bayerischen Zulaufstrecken für den Brennerbasistunnel Tempo zu machen. Der Transitstreit zwischen Deutschland und Österreich wird also noch nicht so schnell beendet sein.