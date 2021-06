Was bedeutet Sachsen-Anhalt für die Bundestagswahl?

Woher kamen die Stimmen?

Um den Wahlerfolg der CDU in Sachsen-Anhalt einzuordnen, lohnt der Blick auf die Wählerwanderung. Laut vorläufigen Zahlen von Infratest dimap konnte die CDU 35.000 Nichtwähler für sich mobilisieren. Dazu kommen Stimmen aus den anderen Parteien: 11.000 frühere AfD-Wähler machten ihr Kreuz bei der CDU, 13.000 Stimmen kamen demnach von der Linkspartei und sogar 15.000 von der SPD. Diese Zahlen gilt es jetzt von der Bundes-CDU einzuordnen.

Gerade auch die Frage, ob sich Wähler taktisch für die CDU entschieden haben, um die AfD als Sieger zu verhindern – und ob sich das als Strategie für den Bund eignet, dann vielleicht gegen einen anderen politischen Gegner: die Grünen.

Unruhe in der AfD

In der AfD sahen sich zuletzt einige schon als Teil einer historischen Wahl. Doch die Hoffnung, im ersten Bundesland stärkste Kraft zu werden, erfüllte sich nicht. Mehr noch: Sie verlor im Vergleich zur Landtagswahl 2016 an Wählerstimmen. Und der Abstand zur CDU ist weitaus größer, als es die Umfragen zuletzt hergaben.

Das heizt die Auseinandersetzung an der Spitze der Bundespartei wieder an: Lassen sich neue Wählerschichten mit radikalen oder doch besser mit gemäßigten Aussagen anlocken? Co-Parteichef Jörg Meuthen, der sich immer mehr vom völkischen Teil der Partei und damit auch dem Landesverband Sachsen-Anhalt abgrenzt, sieht sich bestätigt. Meuthen spricht davon, dass mit einem "weniger allein auf Protest setzenden Wahlkampf" mehr drin gewesen wäre.

Deutlicher Widerspruch kommt von Björn Höcke, der dem ARD-Hauptstadtstudio folgendes über Meuthen zu sagen wusste: Er sei "nicht die Integrationsfigur, die wir an der Spitze unserer Partei brauchen".

Ein Knacks für Grüne Ambitionen

Die Grünen haben in Sachsen-Anhalt zwar etwas zugelegt, den weitaus deutlicheren Bundestrend nach oben aber nicht auf das ostdeutsche Bundesland übertragen können. Eine Enttäuschung, räumt Parteichefin Annalena Baerbock ein. Und die Fraktionschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt nimmt es als Beleg dafür, dass der Osten für ihre Partei "kein einfaches Pflaster" sei.

Bei der Bundestagswahl werde es aber um andere Themen gehen, um den Neustart nach der Corona-Pandemie und um Wege aus der Klimakrise. Das Wählerpotential der Partei liegt ohnehin eher in Westdeutschland, dort wird sie der Hauptgegner der CDU sein.

FDP im Aufwind, SPD und Linke geknickt

Die FDP verbucht ihren Wiedereinzug in den Landtag von Sachsen-Anhalt als Rückenwind für den Bundestagswahlkampf.

Die SPD hingegen muss verdauen, dass sie nach Sachsen und Thüringen nun im dritten ostdeutschen Bundesland einstellig geworden ist. Ihr Markenkern ist den Wählern zunehmend unklar. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil gibt sich dennoch kämpferisch, niemand gebe die Wahl schon jetzt verloren, und die Sozialdemokratie werde mit Themen wie Mindestlohn, Wohnungsbau und stabile Renten punkten.

Wunden lecken auch bei der Linkspartei, die zunehmend an Bedeutung verliert und mit einem "Anti-Wessi-Wahlkampf" nicht punkten konnte. Mit bröckelnder Zustimmung in den ostdeutschen Bundesländern wird es schwieriger, wieder in den Bundestag einzuziehen.