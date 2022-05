Was bedeutet "Kriegsrecht" in Russland?

Am 24. Februar hat Russland seinen Nachbarstaat Ukraine überfallen, die beiden Länder führen de facto Krieg miteinander. Doch während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schon seit dem ersten Tag des Angriffes den Kriegszustand verhängte, spricht die russische Regierung bisher immer nur von einer "militärischen Spezialoperation". Die russische offizielle Sichtweise ist also: Derzeit führen wir keinen Krieg, was in der Ukraine stattfindet, hat nicht dieses Level.

Spekulationen über Kriegsrecht in Russland

Doch derzeit wird viel spekuliert, ob Russland der Ukraine auch offiziell den Krieg erklären könnte. Die USA zum Beispiel gehen davon aus. In diesem Fall hätte die russische Regierung mehr Handlungsoptionen im eigenen Land als bisher – was ihr helfen könnte, ihre Ziele im Ukraine-Krieg zu erreichen.

"Kriegszustand" statt Kriegsrecht

Doch wie käme das Kriegsrecht überhaupt zustande? Grundsätzlich sieht die russländische Verfassung diesen Zustand vor, antwortet auf BR24-Anfrage Professor Burkhard Breig, der derzeit an der Ostfalia-Universität lehrt und Experte ist für osteuropäisches Recht. Man sollte ihn aber eher mit "Kriegszustand" übersetzen, so Breig.

Den ersten Schritt dafür kann der Präsident, sprich Wladimir Putin, tun. "Gemäß Art. 87 Abs. 2 der Verfassung der Russländischen Föderation (RF) verhängt der Präsident der RF im Falle eines gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden Angriffs auf die Russländische Föderation den Kriegszustand", erklärt Breig. Der Kriegszustand könne für das ganze Land oder für Teile des Landes verhängt werden.

Wie tritt der Kriegszustand in Kraft?

Danach müsse der Präsident seine Entscheidung unverzüglich der Staatsduma und dem Föderationsrat mitteilen. Das sind die beiden Kammern des russischen Parlaments, in der Duma sitzen vom Volk gewählte Abgeordnete, im Föderationsrat die Vertreter von 85 russischen Territorialeinheiten. Zum Beispiel sind die Städte Moskau und Sankt Petersburg solche Einheiten, aber auch Gebiete von der Größe deutscher Bundesländer.

Der Föderationsrat muss diesen Kriegszustand dann bestätigen. "Der Föderationsrat beschließt innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt der Unterrichtung durch den Präsidenten darüber, ob er die Verhängung des Kriegszustands bestätigt (Art. 4 Abs. 5 KriegsZustG)", sagt Breig. Lehne der Föderationsrat die Bestätigung ab, so ende der Kriegszustand am folgenden Tag. Der russische Staat gilt als Autokratie, in der Wladimir Putin alle grundlegenden Entscheidungen trifft.

Was passiert, wenn der Kriegszustand in Russland eintritt?

Sobald der Kriegszustand feststeht, hat Wladimir Putin eine Menge neuer Möglichkeiten, in das russische Alltagsleben einzugreifen, sagt Breig: "Der Präsident der RF kann durch Dekret eine Vielzahl von Beschränkungen einführen, etwa die Unternehmen zur Arbeit für Kriegswirtschaft verpflichten, Ausgangssperren verhängen, Versammlungen verbieten, die Freizügigkeit und Bewegungsfreiheit einschränken, Bürger kriegsführender Staaten internieren."

In deutschen Medien wird derzeit immer wieder angeführt, mit dem Kriegszustand könnte Russland seine Reservisten mobilisieren und damit die Armee verstärken. Eine solche Mobilmachung habe rechtlich aber nichts mit dem Kriegszustand zu tun, sagt Breig: "Ein direkter Zusammenhang mit der Einberufung von Personen zum Militärdienst besteht nicht. Diese Frage ist vielmehr eigens, ohne Bezug zum Begriff des Kriegszustands, geregelt."