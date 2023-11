Was bedeutet die Wassermelone auf pro-palästinensischen Demos?

Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober bestimmt der Nahostkonflikt die Schlagzeilen. Mit zum Bild gehören auch pro-palästinensische Proteste, die immer wieder für Aufmerksamkeit sorgen – etwa durch judenfeindliche Parolen und Aktivitäten von islamistischen Organisationen. Doch ins Bild schiebt sich auch immer wieder ein scheinbar unscheinbares Motiv: Die Wassermelone, auf Plakaten und Transparenten.

Ein Ersatz für die palästinensische Flagge

Die Wassermelone, eine weit verbreitete Kulturpflanze in Palästina und ein wesentlicher Bestandteil der lokalen Küche, hat über die Jahre eine zusätzliche, symbolische Bedeutung angenommen. Ihre Farben - rotes Inneres, grün-weiße Schale und schwarze Kerne - spiegeln die Farben der palästinensischen Flagge wider.

Dies wurde besonders relevant, als Israel nach dem Sechstagekrieg 1967 die Verwendung der palästinensischen Flagge in den besetzten Gebieten verbot. Als Reaktion darauf begannen Palästinenser, die Wassermelone als ein Symbol des Widerstands und zu nutzen, indem sie Bilder der Frucht zeigten und sie in Kunstwerken darstellten.

Weiterhin ein aufgeladenes Symbol

Das Verbot der Flagge wurde später im Rahmen des Osloer Friedensprozesses aufgehoben, wobei die palästinensische Flagge als Symbol der Palästinensischen Autonomiebehörde anerkannt wurde. Trotzdem blieb die Wassermelone als ein Symbol des Protests und der Identität bestehen und fand ihren Weg auf Plakate, Graffiti, T-Shirts und schließlich auf Social Media.

In Israel selbst hat sich das Wassermelonen-Symbol in Form von Kampagnen fortgesetzt. So startete das jüdisch-arabische Netzwerk "Zazim" eine Aktion, bei der Taxis in Tel Aviv mit Bildern von Wassermelonen bedruckt wurden, um auf die politische Bedeutung der Melonen aufmerksam zu machen.

Neue Rolle in Deutschland?

Bei den jüngsten pro-palästinensischen Protesten in Deutschland reiht sich die Bedeutung der Wassermelone in die Liste der bisherigen Nutzungen ein. Nach Straftaten wie offen vorgetragenem Antisemitismus sind in vielen deutschen Städten die pro-palästinensischen Proteste teilweise untersagt wurden. Die Wassermelone wird also erneut zum Symbol des Widerstands gegen den Staat.