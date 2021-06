Was Autofahrer bei Hitze beachten sollten

In Bayern erleben wir in den kommenden Tagen die erste Hitzewelle. Bis zu 35 Grad kann es in manchen Regionen warm werden. Auch das Wochenende wird heiß. Wer mit dem Auto unterwegs ist, findet hier ein paar Tipps zum Fahren bei Hitze.

Mehr Details zum Wetter: Von Unwetter bis Sonne: Das Wetter in Bayern

Heiß wie im Backofen

Autofahren oder parken bei hohen Außentemperaturen führt unweigerlich dazu, dass sich die Fahrzeuge aufheizen. Bis zu 60 Grad können im Innenraum entstehen - die Farbe des Fahrzeugs spielt für die Hitze im Innenraum übrigens keine Rolle. Sonnenverglasung oder getönte Scheiben können aber Vorteile bringen. Auch wenn das Auto beim Abstellen vermeintlich kühl wirkt, weil z.B. die Klimaanlage lief, kann es sich in kürzester Zeit massiv erwärmen. Deswegen dürfen Kinder oder Tiere, auch bei geöffnetem Fenster und auch nur für kurze Zeit, nicht im Auto zurückgelassen werden.

Galt "Schattenparken" früher als Synonym für Weicheier, ist ein Parkplatz ohne direkte Sonneneinstrahlung in jedem Fall ein Gewinn - vor allem, wenn das Fahrzeug länger steht. War der Wagen länger in der Sonne abgestellt, kann ein Handtuch auf Ledersitzen unangenehme Hitzeerlebnisse vermindern.

Beim Losfahren - lieber Fenster auf

Wer in ein heißes Auto einsteigt, erzielt beim Losfahren kurzfristig die beste Abkühlung, wenn alle Fenster offen sind und die Lüftung auf höchster Stufe läuft. Erst wenn die heiße Luft abgezogen ist, sollten die Fenster geschlossen und die Klimaanlage zugeschaltet werden. Bei geöffneten Fenstern und auf Kurzstrecken sollte die Klimaanlage gar nicht laufen.

Bei einigen Autos mit Zentralverriegelung, Fensterhebern und Schlüsselfernbedienung funktioniert ein simpler, aber praktischer Trick: Drückt man länger auf den Öffnen-Knopf der Fernbedienung, fahren alle Fenster automatisch herunter und die heiße Luft kann entweichen noch bevor man einsteigt.

Eincremen und Trinken nicht vergessen

Vor allem auf langen Autofahrten in praller Sonne, ist es nicht unwichtig ans Eincremen zu denken. Die Autoscheiben filtern nicht komplett die schädliche Strahlung aus dem Licht. Bei Fahrten mit offenem Dach oder mit dem Cabrio erklärt sich das natürlich von selbst. Auf langen Fahrten im Sommer, sollten außerdem ausreichend Getränke an Bord sein - Wasser, Tee oder verdünnte Säfte eignen sich am besten.