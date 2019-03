Was ändert sich nach der Entscheidung zur Zeitumstellung?

410 der Abgeordneten im EU-Parlament in Straßburg haben für eine Abschaffung der Zeitumstellung im Jahr 2021 gestimmt. 192 waren dagegen, 51 enthielten sich. Allerdings ist mit dieser Einigung erst ein Zwischenschritt getan.

Wie geht es nun im Gesetzgebungsprozess weiter?

Zunächst müssen sich die EU-Verkehrsminister auf eine gemeinsame Position einigen. Das nächste Treffen der Ressortkollegen ist für Juni geplant. Danach geht es in Gespräche mit Unterhändlern des EU-Parlaments - es geht darum, einen Kompromiss zu finden. Vor Herbst 2019 wird keine endgültige Entscheidung erwartet.

Kommt nun eine dauerhafte Winter- oder eine ständige Sommerzeit?

Das Europaparlament will es jedem Mitgliedsstaat selbst überlassen, für welche Variante er sich entscheidet. Vorschreiben können die Abgeordneten das den Staaten ohnehin nicht. Das Parlament plädiert allerdings dafür, dass sich die Regierungen koordinieren. Dafür schlägt es ein Gremium vor, in dem sowohl Vertreter der EU-Kommission als auch der Mitgliedsstaaten eine möglichst einheitliche Lösung finden sollen - auch im Interesse beispielsweise der Berufspendler, die täglich zwischen zwei europäischen Ländern wechseln.

Idealerweise sollte Europa demnach auch nach dem Ende der Zeitumstellung in nicht mehr als drei Zeitzonen unterteilt werden. Entscheidet sich ein EU-Mitglied für die dauerhafte Winterzeit, stünde die letzte Zeitumstellung im Oktober 2021 an. In Deutschland war eine ständige Winterzeit jahrzehntelang der Normalfall. Die Mehrheit der Bundesbürger hat sich nun allerdings für eine dauerhafte Sommerzeit ausgesprochen.

Wie kam es zu dieser Entscheidung des EU-Parlaments?

Der Vorschlag für das Ende der Zeitumstellung kam von der EU-Kommission. Sie reagierte damit auf eine Umfrage, an der sich rund 4,6 Millionen Menschen beteiligt hatten. Etwa drei Millionen von ihnen kamen aus Deutschland. Und das Stimmungsbild war eindeutig: 84 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprachen sich für ein Ende der Zeitumstellung aus.

Was spricht für, was gegen den Wechsel?

Die Zeitumstellung existiert in der EU seit 1996, in Deutschland werden bereits seit 1980 zweimal im Jahr die Uhren umgestellt. Der ursprüngliche Gedanke: Weil in der Sommerzeit das Tageslicht besser ausgenutzt wird, kann Energie gespart werden. Allerdings ist der wissenschaftliche Nutzen dabei umstritten. Kritikern zufolge wird zwar im Sommer tatsächlich weniger Strom verbraucht, im Frühjahr und Herbst werde aber in den Morgenstunden dafür mehr geheizt.

Außerdem argumentieren Kritiker, die Umstellung bringe beim Menschen den Biorhythmus durcheinander. Die Folgen: Schlafprobleme und Konzentrationsschwierigkeiten. Andersherum würde etwa eine ständige Sommerzeit zwar bedeuten, dass es auch im Winter abends länger hell bleibt. Am Morgen würde es allerdings zeitweise erst gegen neun Uhr hell werden. Nach Einschätzung mancher Mediziner könnte das beispielsweise die Gefahr von Depressionen erhöhen.