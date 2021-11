Warum waren die Booster-Impfungen in Israel so erfolgreich?

Noch im August hatte Israel im weltweiten Vergleich eine der höchsten Corona-Infektionsraten. Ärztinnen und Ärzte, sowie auch die Regierung erkannten, dass zum einen die Schutzwirkung fünf Monate nach der Impfung bereits nachließ und zum anderen, dass die ansteckende Delta-Variante sich ausbreitete. Der Beschluss stand bald schon fest: Auffrischungsimpfungen wurden breit durchgeführt, um die Bevölkerung zu schützen.

Erfolg auch für die Wirtschaft

Die Maßnahmen bewährten sich. Anfang September lag die Zahl der täglichen Neuinfektionen noch bei mehr als 11.000. Jetzt ist diese Zahl deutlich gesunken: auf unter 500. Auch die Anzahl der Schwerkranken in Krankenhäuser ist inzwischen niedriger. Der Effekt aufs gesellschaftliche Leben: Die Schulen blieben geöffnet und die Wirtschaft erholt sich langsam.

2G-Regeln im öffentlichen Leben

Hinzu kommt: Die Drittimpfung war gut durchorganisiert. Sie verlief sehr effizient und rasch, wie zuvor schon die erste Impfung und die zweite ebenfalls. Es gab genug Impfstoff für die über-Zwölfjährigen, eine landesweite Impf-Kampagne fand statt, unterstützt von den vier Krankenkassen. Das ganze Umfeld war perfekt digitalisiert. Die Impfung ist in Israel zwar freiwillig, aber es herrscht ein gewisser Druck auf die Bevölkerung: Für weite Teile des öffentlichen Lebens und für viele Berufsgruppen gelten – auch mit niedrigen Infektionszahlen – die 2G-Regeln.

Streitpunkt Kinderimpfung

In Israel werden künftig auch Kinder geimpft, was in der Bevölkerung höchst emotional diskutiert wird. Deshalb hat sich das Corona-Beratungsgremium des Landes erstmals entschlossen, eine Sitzung dazu öffentlich abzuhalten, bei der auch Fragen zugelassen wurden. Doch das Gremium ließ sich nicht umstimmen und hat mit großer Mehrheit für die Kinderimpfungen votiert, die jetzt schon bald beginnen sollen. Israel ist ein relativ junges Land, von den 9,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern sind etwa 1,2 Millionen zwischen fünf und zwölf Jahre alt. Deshalb wurde dort schon seit längerer Zeit debattiert, dass eine Herdenimmunität nicht ohne Kinderimpfungen zu erreichen ist.