Warum trifft die Corona-Krise die USA so hart? Possoch klärt!

Ende Februar: Die Arbeitslosenquote ist auf einen historischen Tiefstwert gesunken, die US-Wirtschaft brummt, die Demokraten wissen immer noch nicht, wer gegen Trump in den Wahlkampf zieht. Die Welt für den US-Präsidenten ist in Ordnung. Coronavirus? 15 Fälle gibt’s in den USA, mehr werden’s nicht, bald sind’s null: "Wir haben das total unter Kontrolle". Sagt Trump.

Heute: Die USA sind das Epizentrum der Pandemie geworden. In keinem anderen Land gibt es so viele Fälle. New York wiederum ist das Epizentrum der USA: Der Times Square ist menschenleer, die Luxusläden auf der 5th Avenue sind zu, MoMa, MET, alles dicht, dunkel. Stattdessen: lange Schlangen vor den Krankenhäusern, ein Notlazarett im Central Park. Kühl-Lkws, um Leichen zu lagern. Millionen von Menschen verlieren von heute auf morgen ihren Job.

Warum hat die Corona-Krise die USA so hart getroffen und welche Rolle übernimmt dabei Donald Trump? Possoch klärt!