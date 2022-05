Querfront: Warum so viele Linke zu Putin halten

"So zu tun, als seien die ukrainischen Interessen automatisch unsere Interessen, das sollten wir nicht tun", sagt Sahra Wagenknecht in einem Video, das die Linken-Politikerin am 5. Mai auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlich hat. In dem Clip geht es um Olaf Scholz, die Nato, den ukrainischen Botschafter Andreij Melnyk und Ampel-Politiker wie Toni Hofreiter. Wladimir Putin wiederum wird in dem gut 17 Minuten langen Video lediglich zwei Mal erwähnt.

Man könnte das Ganze abtun als Randbemerkung einer Frau, die die große Politik-Bühne schon längst verlassen hat. Doch so einfach ist es nicht: Das Video kommt auf beachtliche 600.000 Klicks. Vor allem aber steht Wagenknecht als Person für ein linkes Milieu, welches sich friedensbewegt gibt und dem zugleich vorgeworfen wird, zu viel Verständnis für Russland und Putin aufzubringen und wenig für die angegriffene Ukraine.

Rechte und Linke versammeln sich unter dem Hashtag #DasIstNichtMeinKrieg

Am Wochenende wurde Andreij Melnyk bei der ukrainischen Gedenkfeier von Aktivisten aus dem Umfeld der antiimperialistschen Zeitung "Junge Welt" offenbar mit "Nazis raus"-Rufen empfangen. Am 1. Mai skandierten Demonstranten das Wörtchen "Kriegstreiber" in Richtung von Olaf Scholz (SPD) und am Sonntag erst wurde ein Ei auf Annalena Baerbock (Grüne) geworfen.

Unterdessen trendete auf Twitter der Hastag #DasIstNichtMeinKrieg, ein Hashtag unter dem sich seither Linke und Rechte versammeln, um zusammen gegen die militärische Unterstützung der überfallenen Ukraine anzuzwitschern. Auffällig sei hier ein starker Anti-Amerikanismus, der manchmal in offenen Antisemitismus übergehe, worauf unter anderem der Grünen-Politiker Ralf Fücks hinweist.