Warum sind die Waldbrände in Kalifornien so verheerend?

Die Kleinstadt Paradise mit seinen gut 27.000 Einwohnern gleicht einer Geisterstadt. Nick Reed steht vor seinem niedergebrannten Haus. Nichts ist mehr übrig. Selbst die Holzspaltmaschine aus Stahl und der Wohnwagen sind zu Klumpen zusammengeschmolzen.

Der Mensch ist mitverantwortlich

Auch wenn es die Menschen in Kalifornien nicht gerne hören: Für die Brände sind sie mitverantwortlich. In den vergangenen Jahrzehnten sind Millionen Kalifornier aufs Land gezogen, weil sie den Ballungszentren von Los Angeles und der Bay Area um San Francisco entfliehen wollten. Neue Kommunen entstanden. Und zwar in Gebieten, in denen es seit Jahrhunderten immer wieder zu quasi natürlichen Feuern kommt. Es sind nicht unbedingt Wälder, die den Flammen zum Opfern fallen. Vielmehr handelt es sich um die so genannte Busch-Vegetation. Alle zehn bis 15 Jahre zog ein solches Feuer über die zum Teil sehr trockene Steppenlandschaft. Problem heute: Menschen haben dort begonnen, ihre Häuser zu errichten. Und wo Menschen leben, gibt es Stromleitungen, die vom Wind heruntergerissen werden können. Es gibt unachtsam weggeworfene Zigarettenkippen oder Grillfeuer, die nicht richtig gelöscht werden.

Kalifornische Wetterlage

Und: Hier herrscht ein typisch kalifornisches Phänomen. Das ist eine ganz besondere Wetterlage. Kalifornien habe Wetterbedingungen, die einzigartig auf der Welt sind, sagt der Meteorologe Craig Clements von der Universität von San José. "Wenn es zu solch einer Situation kommt, alles ausgetrocknet ist, es starke Winde gibt, die Luft trocken ist und hohe Temperaturen - dann ist das die Kombination für extreme Brände", so Clements. In Kalifornien gebe es mehrere Bergketten, mehrere Wind-Systeme und die verschiedensten brennbaren Dinge. Hier gebe es mehr Ökosysteme als im gesamten Rest der USA und die könnten sehr schnell in Brand geraten.

Es liegt auch am Klimawandel

Hinzu kommt: Seit gut 100 Jahren stehen die Wälder Kaliforniens unter besonderem Schutz, anfangs aus wirtschaftlichen Gründen: Denn die Wälder liefern wertvolles Bauholz. Nahezu jedes Haus in dem Bundesstaat besteht aus Holz. Also begann die staatliche Forstaufsicht, die Wälder vor Feuer zu schützen. Das Unterholz ließ man häufig liegen, weil man glaubte, die Natur regeneriere sich selbst. Greifen die Flammen allerdings auf den Wald über, dann brennen diese wegen des trockenen und abgestorbenen Unterholzes rasend schnell nieder. Aber es ist nicht nur die Besiedelung der steppenähnlichen Gebiete, die dann Opfer von Mega-Feuern werden, wie man sie seit gut drei Jahren in Kalifornien erlebt. Schuld hat auch der Klimawandel, sagt Park Williams von der Columbia Universität. "In den vergangenen 40 Jahren haben die Waldbrände im westlichen Teil der USA um gut 1000 Prozent zugenommen. Im Schnitt brennen die Wälder jetzt zehnmal häufiger als noch in den 1970er- oder 1980er-Jahren. Das ist ein enormer Zuwachs. Und der ist durch die Erwärmung unserer Erde entstanden."

Früher sprachen die Kalifornier von der Feuersaison. Zwischen Mai und September kam es immer mal wieder zu Waldbränden. Wissenschaftler nannten das dann die Selbstreinigungskräfte der Natur. Doch der menschliche Eingriff global und lokal hat alles verändert. Jetzt droht in Kalifornien praktisch das ganze Jahr über Feuergefahr.