Warum Satellitenfotos im Ukraine-Krieg so wichtig sind

Ende März wurde ein unscheinbarer Flachbau in Mariupol in der Südukraine durch einen mutmaßlichen russischen Raketenanschlag zerstört. Das Dach ist zur Hälfte eingestürzt. Dass dieser Schaden für besondere internationale Aufmerksamkeit gesorgt hat, liegt an einem Detail. Auf dem noch vorhandenen Teil des Dachs ist mehrere Quadratmeter groß ein rotes Kreuz auf weißem Grund zu sehen. Das humanitäre Völkerrecht verbietet Angriffe auf Ziele, die so markiert sind - also zum Beispiel Krankenhäuser oder wie in diesem Fall ein Lagerhaus des Internationalen Roten Kreuzes.

Mit Satellitenaufnahmen Kriegsverbrechen nachweisen

Schnell wurde in sozialen Netzwerken vereinzelt der Verdacht laut, dass das Kreuz erst nach dem Angriff auf dem Dach angebracht worden sein könnte. Ein Vorwurf, den die Ukrainerin Maryna Slobodyanuk überprüft hat. Sie arbeitet für Truth Hounds, eine ukrainische Nichtregierungsorganisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kriegsverbrechen aufzuklären.

Das wichtigste Hilfsmittel für Sie waren Satellitenfotos. "Als wir die Untersuchung begonnen haben, war es wichtig zu beweisen, dass die Markierung bereits vor dem Beschuss da war", erklärt Slobodyanuk. Sie ist dann Satellitenaufnahmen von dem Gebäude Tag für Tag durchgegangen. "Dann konnten wir eindeutig belegen, dass das rote Kreuz lange vor dem Angriff bereits auf dem Dach zu sehen war." Der Beschuss verletzte absichtlich völkerrechtliche Regeln - das steht für Slobodyanuk damit fest.

Immer bessere Qualität und unkompliziert verfügbar

Satellitenfotos haben sich dabei zu einem entscheidenden Hilfsmittel entwickelt. Denn deren Auflösung wird immer besser. Gegenstände, die 30 Zentimeter groß sind, können zum Teil klar erkannt werden. Dazu kommt, dass Satellitenaufnahmen immer einfacher verfügbar sind, erklärt Johanna Wild.

Sie arbeitet für das internationale Recherchenetzwerk Bellingcat und untersucht zur Zeit auch schwerpunktmäßig den Kriegsverlauf in der Ukraine. "Wir recherchieren tatsächlich vor allem basierend auf frei zugänglichen Satellitenbildern." Bellingcat ist außerdem eine Non-Profit-Organisation, betont Wild. "Das heißt, wir haben nicht das große Budget, um uns konstant teure Satellitenbilder zu kaufen."

Zum Artikel "Wie können Kriegsverbrechen in der Ukraine verfolgt werden?"

Auswertung ohne Freiwillige nicht möglich

Bellingcat und andere NGOs setzen da vor allem auf Angebote wie Google Maps, aber auch Satellitenfotos, die die Europäische Raumfahrtagentur kostenlos zur Verfügung stellt. Dazu kommen kommerzielle Anbieter wie die US-amerikanischen Satellitenbetreiber Maxar oder planet. Deren Aufnahmen müssen allerdings bezahlt werden. Das kann sich aber lohnen. Denn mit den Aufnahmen aus dem All können Fotos und Videos von Angriffen und Zerstörungen verifiziert werden, die beinahe in Echtzeit in Sozialen Netzwerken geteilt werden - wie zum Beispiel im Fall der Lagerhalle des Roten Kreuzes in Mariupol oder auch der Massaker von Butscha.

Das Problem dabei ist allerdings die riesige Masse der Daten, erklärt Wild. "Das schafft keine Redaktion alleine. Deswegen arbeiten wir mit der Online-Community zusammen. Das sind Freiwillige, die sich diese Bilder anschauen und versuchen, die zu verifizieren." Menschen, die tausende Kilometer entfernt von der Ukraine leben, können damit in ihrer Freizeit entscheidend zur Aufklärung von Kriegsverbrechen beitragen, am Küchentisch oder auf dem Sofa.

Wenig technisches Vorwissen nötig

Die Auswertung von frei verfügbaren Quellen wie eben Satellitenfotos, die sogenannte OpenSourceIntelligence (OSINT) wird zu einer immer bedeutsameren Entwicklung in Konflikten weltweit. Denn für die Auswertung kommt es erstmal nur auf eines an, so Wild.

"Das braucht so ein bisschen Erfahrung, man macht das öfter und dann wird das besser. Aber es ist nicht technisch komplex." Johanna Wild, Mitarbeiterin von Bellingcat

Wichtig sei es zum Beispiel, sich mit geographischen Besonderheiten vor Ort auseinanderzusetzen, um Aufnahmen aus dem All gut auswerten und Angriffe auf Zivilisten nachweisen zu können.

Ziel: Verwendung in Gerichtsverhandlungen

NGOs und Freiwillige wollen dabei erreichen, dass ihre Erkenntnisse zum Beispiel auch in Prozessen gegen Verantwortliche verwendet werden können. Beim Internationalen Strafgerichtshof war man allerdings lange skeptisch, was die Verwendung von derartigen Beweismitteln angeht, erklärt Maryna Slobodyanuk von Truth Hounds. "Sie haben sehr hohe Anforderungen, was die Zulässigkeit von Beweisen angeht, zum Beispiel von Kriegsverbrechen." NGOs gehen deshalb sehr sorgfältig vor und orientieren sich an Richtlinien wie dem sogenannten Berkeley-Prototoll für digitale Beweisführung.

Stärkung der Zivilgesellschaft

Wenn Satellitenfotos und andere Daten freier verfügbar sind, kann das die Zivilgesellschaft insbesondere in autoritären Staaten deutlich stärken. Verbrechen, Propaganda und Falschmeldungen können so effektiver entdeckt werden. Davon ist Andreas Schüller, Experte für Völkerstrafrecht beim European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin, überzeugt.

"In Fällen in denen Staaten nicht so willig sind, ihr ehemaliges Monopol einzusetzen, um zu ermitteln, da gibt es jetzt viel mehr Möglichkeiten für die Zivilgesellschaft, für Betroffene da Gegenermittlungen auf einem ganz anderen Niveau zu führen und Staaten dazu bewegen mehr zu tun." Andreas Schüller, Experte für Völkerstrafrecht

Das ist nicht nur bei Kriegsverbrechen denkbar, sondern auch bei Umweltzerstörungen. Auch da können zum Beispiel Satellitenfotos noch sehr viel stärker zur Aufklärung genutzt werden.