Warum Österreich deutlich mehr PCR-Tests schafft als wir

In Österreich wird eifrig getestet. Etwa eine halbe Million Testungen schaffe man allein in Wien täglich, betont Gesundheitsstadtrat Peter Hacker nicht ohne Stolz. Die Virus-Variante Omikron habe die Nachfrage in die Höhe schnellen lassen. In der Hauptstadt kümmerten sich rund 1000 Mitarbeiter der Labore darum, dass möglichst wenige Stunden vergehen, von der Testabgabe bis hin zum amtlich bestätigten Endergebnis.

Testen rund um die Uhr, wie am Fließband

Wie es im Einzelnen geht, erklärt Ali Reza Kharimi, technischer Leiter im Labor. Er sagt, man arbeite wie am Fließband, rund um die Uhr. Das Testergebnis gebe es dann unaufgefordert per Mail, und zwar nach spätestens 24, meistens schon nach 10 Stunden. Beim Blick auf die Zahlen könnte man in Deutschland neidisch werden: Die Durchschnitts-Wienerin ist 17 mal PCR-getestet, seit Beginn der Pandemie, der Durchschnittsdeutsche 1,17 mal. Damit dürften die Wiener mindestens Test-Europa-Meister sein, seit Beginn der Pandemie, seit es heißt: "Alles gurgelt".

Gurgeltests: Einfach zu handeln und kostenlos

Unsere Nachbarn streichen weniger ab, sie gurgeln vielmehr. Weil es einfach ist, unterhaltsam, kostenlos und zu Hause erledigt werden kann, wann immer es gerade passt. Man muss sich nur per Smartphone einloggen, dann eine Minute lang eine Salzlösung gurgeln, während ein Selfie-Video läuft, dann alles in ein Teströhrchen spucken, den Code scannen, den Ausweis scannen, das Spuckröhrchen in die Tüte stecken, versiegeln und ab in die Box, in vielen Supermärkten auch sonntags.

Der Rest ist erprobte Logistik - Shuttle-Busse, die die Proben abholen, ins Labor bringen - wo die volldigitalisierte Maschine anspringt. Dabei sei man immer noch ein Stück entfernt von der Kapazitätsgrenze, sagt Michael Havel, Geschäftsführer der Lifebrain-Gruppe, dem in Wien führenden Labor, im ORF. Die Kosten ersetzt die Bundeskasse, inzwischen ist man bei 6 Euro je PCR-Test.

Seit Beginn der Pandemie hat Österreich seine Labor-Kapazitäten stetig ausgebaut, wobei auch klar ist: Wer viel testet, hat hohe Inzidenzzahlen.

Wien ist Spitzenreiter in Österreich

Allerdings ist die Logistik nicht in allen Städten und Landesteilen Österreichs so ausgeklügelt wie in Wien. Was sich auch auf die Zahlen niederschlägt: Auf jeden Wiener entfallen 17 PCR-Tests, im Rest Österreichs sind es dagegen nur knapp 6 Tests pro Kopf seit Beginn der Pandemie. Auch das ist aber immer noch fünf mal mehr als in Deutschland.